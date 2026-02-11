A- A+

saúde Lula: entenda o que é queratose, problema que acomete o presidente Presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um procedimento no último domingo em São Paulo para extrair uma queratose no couro cabeludo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou por um procedimento para extrair uma queratose no couro cabeludo. De acordo com informações da Secretaria de Comunicação da Presidência, a queratose do presidente foi causada por exposição ao sol e foi tratado com uma cauterização que durou cerca de dois minutos, em uma clínica de dermatologia em São Paulo.

Existem três tipos de queratose ou ceratose. A queratose pilar, caracterizada por pequenas bolinhas ásperas, geralmente nos braços, coxas, glúteos e bochechas. A queratose seborreica, manchas marrons ou pretas benignas e comumente associadas ao envelhecimento. E a queratose actínica, decorrente de anos de exposição ao sol.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), a queratose actínica é uma neoplasia benigna da pele com potencial de transformação para um tipo de câncer de pele (carcinoma de células escamosas ou carcinoma espinocelular). Em geral, ela é caracterizada por uma lesão avermelhada e áspera localizada frequentemente localizada em áreas expostas ao sol, como rosto, orelhas, lábios, dorso das mãos, antebraço, ombros, colo e no couro cabeludo de pessoas calvas ou em outras áreas do corpo expostas ao sol.

As lesões geralmente são pequenas e podem ser múltiplas. Normalmente, são mais palpáveis que visíveis e podem ser percebidas passando suavemente as mãos nas áreas expostas ao sol e sentindo alguns pontos ásperos ao toque. Por se tratar de uma condição causada pela exposição solar crônica, ela é mais comum em idosos de pele mais clara. Mas também pode acometer adultos mais jovens.

"Como os efeitos da radiação UV são cumulativos, pessoas mais velhas são as mais suscetíveis a desenvolver ceratoses actínicas", diz a SBD, em seu site.

A condição representa o quarto diagnóstico dermatológico mais comum no Brasil, de acordo com a SBD. Embora seja uma lesão pré-cancerígena, apenas 10% das delas evoluem para o carcinoma espinocelular.

Por outro lado, entre 40% e 60% dos carcinomas começam por causa de ceratoses não tratadas. Por isso, a recomendação é que todos os casos de ceratose actínica devem ser tratados. O tratamento pode ser feito com medicamentos tópicos e procedimentos.

