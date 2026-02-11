Qua, 11 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta11/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
saúde

Lula: entenda o que é queratose, problema que acomete o presidente

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um procedimento no último domingo em São Paulo para extrair uma queratose no couro cabeludo

Reportar Erro
Lula aparece com lesão na cabeça após procedimentoLula aparece com lesão na cabeça após procedimento - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou por um procedimento para extrair uma queratose no couro cabeludo. De acordo com informações da Secretaria de Comunicação da Presidência, a queratose do presidente foi causada por exposição ao sol e foi tratado com uma cauterização que durou cerca de dois minutos, em uma clínica de dermatologia em São Paulo.

Existem três tipos de queratose ou ceratose. A queratose pilar, caracterizada por pequenas bolinhas ásperas, geralmente nos braços, coxas, glúteos e bochechas. A queratose seborreica, manchas marrons ou pretas benignas e comumente associadas ao envelhecimento. E a queratose actínica, decorrente de anos de exposição ao sol.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), a queratose actínica é uma neoplasia benigna da pele com potencial de transformação para um tipo de câncer de pele (carcinoma de células escamosas ou carcinoma espinocelular). Em geral, ela é caracterizada por uma lesão avermelhada e áspera localizada frequentemente localizada em áreas expostas ao sol, como rosto, orelhas, lábios, dorso das mãos, antebraço, ombros, colo e no couro cabeludo de pessoas calvas ou em outras áreas do corpo expostas ao sol.

Leia também

• Lula aparece com nova lesão na cabeça após procedimento para retirar acúmulo de pele

• Se Lula convidar MDB para a vice, conseguiremos maioria na convenção, afirma Renan Calheiros

• Governo Lula cancela edital que previa abertura de vagas em cursos privados de Medicina

As lesões geralmente são pequenas e podem ser múltiplas. Normalmente, são mais palpáveis que visíveis e podem ser percebidas passando suavemente as mãos nas áreas expostas ao sol e sentindo alguns pontos ásperos ao toque. Por se tratar de uma condição causada pela exposição solar crônica, ela é mais comum em idosos de pele mais clara. Mas também pode acometer adultos mais jovens.

"Como os efeitos da radiação UV são cumulativos, pessoas mais velhas são as mais suscetíveis a desenvolver ceratoses actínicas", diz a SBD, em seu site.

A condição representa o quarto diagnóstico dermatológico mais comum no Brasil, de acordo com a SBD. Embora seja uma lesão pré-cancerígena, apenas 10% das delas evoluem para o carcinoma espinocelular.

Por outro lado, entre 40% e 60% dos carcinomas começam por causa de ceratoses não tratadas. Por isso, a recomendação é que todos os casos de ceratose actínica devem ser tratados. O tratamento pode ser feito com medicamentos tópicos e procedimentos.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter