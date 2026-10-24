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ELEIÇÕES 2026 Lula entra em live de Janones e brinca sobre 'Exército': 'Xi Jinping está com ciúmes' Neste sábado, Lula participa de atos no Rio pela manhã, e na Avenida Paulista, em São Paulo, à tarde, onde encerra a campanha

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez uma participação por telefone na livre do deputado federal André Janones (Rede-MG) e brincou que o presidente da China, Xi Jinping, está com ciúme do canal "Exército do Lula", em referência ao exército chinês, considerada a maior força militar do mundo em militares ativos. O grupo de WhatsApp atingiu 10 milhões de participantes na sexta-feira, antes do debate da TV Globo.

— Nosso exército tem sido um sucesso extraordinário. O Xi Jinping já me ligou com ciúme do meu exército. O (Vladimir) Putin (presidente da Rússia) já pediu emprestado, mas eu não empresto, meu exército é da paz. O (Donald) Trump (presidente dos EUA) tá com muita preocupação do meu exercito porque sabe que o nosso é melhor do que o dele. Vamos chegar a onze milhões hoje — disse Lula de um hotel onde está hospedado no Rio, instantes antes de descer para manifestação na Praia de Copacabana.

Lula participa de atos no Rio pela manhã, e na Avenida Paulista, em São Paulo, à tarde, onde encerra a campanha.

Janones iniciou uma live de 24h após o término do debate da TV Globo, na noite de sexta-feira. A transmissão contou com a participação de artistas e políticos, como o ex-prefeito de Recife João Campos (PSB), o comediante Marcelo Adnet, o governador reeleito do Ceará, Elmano de Freitos (PT), e a ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck.

O objetivo da campanha é manter a mobilização digital até 23h em busca de votos para eventual virada de Lula nas urnas no segundo turno. Na madrugada, após chegar dos Estúdios Globo, Lula entrou em vídeo na live e pediu para que a militância ocupe espaços no WhatsApp neste sábado:

— Nosso Exército amanhã tem que ir para o WhatsApp, a gente tem que ocupar todos os espaços, o dia inteiro, a noite inteira, até o dia 25 quando terminar as eleições. A gente vai ganhar essa guerra — afirmou Lula.

No domingo pela manhã, Lula vota em São Bernardo do Campo (SP) e depois retorna para a capital paulista para acompanhar a apuração de um hotel.

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