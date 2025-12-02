A- A+

Política Lula entra na arena política para garantir Messias no STF Apesar de depender da aprovação do Senado, o esforço do Planalto já gerou críticas severas de lideranças da Casa e tensões institucionais

O anúncio da indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para ocupar a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal (STF) reacendeu uma disputa política de grandes proporções entre os poderes, marcada, sobretudo, pela intervenção direta do presidente Lula (PT) no processo. Apesar de depender da aprovação do Senado, o esforço do Planalto já gerou críticas severas de lideranças da Casa e tensões institucionais.

Nos últimos dias, Messias intensificou articulações junto a senadores de partidos como União Brasil e PSD na tentativa de garantir um clima menos hostil para sua sabatina. A sabatina está marcada para a próxima semana, com relatório a ser apresentado na próxima quarta-feira (3) pelo senador Weverton Rocha (PDT-MA).

A estratégia de Lula, no entanto, ultrapassou os corredores do Senado e chegou ao Palácio do Planalto. Nesta segunda (1º), o presidente almoçou com o relator da indicação, numa demonstração clara de que pretende exercer influência direta sobre o desfecho da votação. A mobilização é vista por adversários como uma tentativa de transformar o processo de sabatina em mais uma disputa de poder entre Executivo e Legislativo.

O desconforto ficou evidente com o posicionamento do presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), que criticou o governo pela demora no envio formal da mensagem de indicação ao Senado, caracterizando a manobra como uma possível tentativa de alterar o cronograma da Casa. Mesmo assim, manteve a data da sabatina para 10 de dezembro, o que coloca Messias com prazo curto para reverter resistências.

Com sobressaltos institucionais e negociações em curso nos gabinetes, a indicação de Jorge Messias ao STF tornou-se um teste decisivo para o equilíbrio entre os poderes no Brasil. A atuação direta do Executivo reacende o debate sobre os limites da influência do Planalto em nomeações judiciais. O resultado que se desenha nos próximos dias poderá definir precedentes importantes para futuras nomeações à Corte Suprema.

