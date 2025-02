A- A+

BRASIL Lula entra na "guerra dos bonés" e publica vídeo com adereço usado por governistas em embate Slogan "O Brasil é dos brasileiros" foi sugerido pelo ministro da Secom, Sidônio Palmeira, e visa fazer contraponto aos bonés "Make America Great Again", da campanha de Trump

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou um vídeo utilizando o boné alvo de polêmica entre a base do governo e a oposição. O adereço azul com o slogan “O Brasil é dos brasileiros” visa fazer um contraponto ao boné da campanha de Donald Trump.



Desde o último sábado, de eleições para as presidências da Câmara e do Senado, o boné se tornou mais um episódio de embate entre aliados de Lula e aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro.



Na ocasião, os ministros Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Carlos Fávaro (Agricultura), Camilo Santana (Educação), que se licenciaram do cargo para participar da votação, usaram no Congresso o boné, além do líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (PT-AP).







Como resposta, deputados do PL organizaram na segunda-feira uma manifestação contra Lula no plenário da Câmara, durante a cerimônia de abertura do ano legislativo, utilizando bonés.



As peças, nas cores verde e amarelo, possuíam a frase “Comida barata novamente, Bolsonaro 2026” e gritaram “nem picanha, nem café”, com a carne embalada nas mãos, em referência a alimentos que puxam a alta da inflação, tema que tem pressionado a popularidade da gestão Lula.



No mesmo dia, deputados da base e Padilha voltaram a exibir a peça, que ganhou uma versão também em amarelo.



O slogan "O Brasil é dos brasileiros" foi sugerido pelo novo ministro da Secretaria de Comunicação, Sidônio Palmeira, e visa fazer um contraponto aos bonés vermelho "Make America Great Again", da campanha de Donald Trump, utilizado por bolsonaristas nos últimos meses.

