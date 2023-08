Lula envia três ministros à posse de novo presidente da bancada evangélica

A- A+

Após um primeiro semestre de pouco acenos ao setor, o presidente Lula (PT) enviou três ministros para a posse do presidente do novo líder da bancada evangélica, o deputado federal Silas Câmara (Republicanos-AM). Márcio Macedo (Secretaria-Geral da Presidência), Jorge Messias (Advocacia-Geral da União) e Márcio França (Portos e Aeroportos) marcaram presença no Culto da Santa Ceia de Fé que ocorreu nesta quarta-feira (2) na Câmara dos Deputados.

Como havia sido acordado no início da legislatura, o parlamentar amazonense ficará no cargo até o final do ano. No início de 2024, Eli Borges (PL-TO) — que era o presidente da frente no primeiro semestre — retoma o posto de líder.

Filiado ao PT, o ministro Márcio Macedo fez votos a Câmara:

"Desejo sucessos nos trabalhos" disse o titular da Secretaria-Geral da Presidência.

Influentes na política interna, os evangélicos representam 129 deputados e 19 senadores. Do Republicanos, a posse de Silas Câmara ocorre em meio as tratativas de Lula para que o partido passe a integrar o quadro ministerial.

Em relação ao governo federal, Câmara tem uma postura de menor oposição, quando comparado com seu antecessor. No primeiro semestre, por exemplo, votou a favor da urgência da tramitação do PL das Fake News. Como noticiou o GLOBO, evangélicos difundiram a notícia falsa de que o projeto atentava contra a liberdade religiosa.

Esta também não é a primeira vez que o parlamentar assume a frente evangélica. Entre 2019 e 2020, durante o governo de Jair Bolsonaro, a bancada era comandada por ele.

