Lula enviará assessor especial para reunião entre Venezuela e Guiana

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviará seu assessor principal em assuntos internacionais à reunião de mandatários da Venezuela e Guiana prevista para quinta-feira (14) no Caribe para abordar as questões pela disputa territorial de Essequibo.

O primeiro-ministro de São Vicente e Granadinas, Ralph Gonsalves, recebeu o presidente Lula no sábado, a pedido do mandatário venezuelano, Nicolás Maduro, e do líder da Guiana, Irfaan Ali.

No lugar de Lula, Celso Amorim, ex-chanceler e assessor especial do presidente, viajará ao país caribenho para se juntar ao encontro entre Maduro e Ali, confirmou à AFP a Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência da República nesta segunda-feira (11).

A Secom não deu mais detalhes sobre a viagem de Amorim, nem explicou por que Lula não vai comparecer. A reunião em São Vicente e Granadinas é impulsionada pela Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac).

Venezuela e Guiana disputam o território de Essequibo, uma região rica em petróleo, há mais de um século. Mas o aumento aumentou desde que o governo Maduro realizou um referendo polêmico em 3 de dezembro, no qual 95% dos participantes votaram para declarar a Venezuela como detentores legítimos da região, segundo os resultados oficiais.

Países da América do Sul, assim como Rússia, Reino Unido e Estados Unidos, pediram distensão nos últimos dias e uma solução de importação.

No sábado, Lula falou por telefone com Maduro e pediu que o venezuelano não tomasse "medidas unilaterais" que intensificariam a disputa, e ele transmitiu uma "crescente preocupação" dos países sul-americanos pela situação.

O Exército brasileiro anunciou na semana passada um reforço da presença militar em Roraima, que faz fronteira com os dois países.

