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Governo Lula enviará nome de Messias ao Senado nesta terça, diz Planalto Anúncio de indicação de advogado-geral da União para a vaga de Barroso aconteceu há quatro meses, mas distância entre presidente e Alcolumbre provocou impasse; mensagem deve ser enviada nesta terça (31)

O governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) enviará ainda nesta terça-feira (31) ao Congresso Nacional o nome do ministro Jorge Messias (Advocacia-Geral da União) para uma vaga ao Supremo Tribunal Federal (STF).

A oficialização ocorre quatro meses depois de o presidente anunciar o nome do ministro.

Anúncio há quatro meses

Lula anunciou o nome de Messias para a vaga na Corte aberta com a aposentadoria antecipada de Luís Roberto Barroso em 20 de novembro, contrariando Alcolumbre e a cúpula do Senado, que apostavam no nome de Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

De lá para cá, houve um distanciamento de Alcolumbre com o Palácio do Planalto --o senador foi um dos principais pontos de governabilidade do Executivo no Congresso neste Lula 3.

O presidente do Senado chegou a marcar a sabatina de Messias na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa em 10 de dezembro, prazo considerado apertado para governistas. Diante dessa resistência e de um cenário desfavorável para o chefe da AGU, o Planalto segurou o envio da mensagem presidencial formal como estratégia para ganhar tempo.

Alcolumbre e Lula se reuniram em dezembro e deram início a uma reaproximação, após ficarem mais afastados. Aliados dos dois políticos dizem que eles se falaram pelo telefone, mas não tinham se reunido para tratar especificamente de Messias. A expectativa é que um encontro possa ocorrer nos próximos dias.

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