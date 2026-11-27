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governo Lula escolhe Camilo Santana para comandar a Casa Civil, dizem aliados Ex-ministro da Educação ganhou força ao longo do segundo turno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) escolheu o senador Camilo Santana (PT-CE) para comandar a Casa Civil no quarto mandato. A informação foi confirmada por três interlocutores do Planalto.

O futuro ministro já tem reunido informações sobre o governo, de acordo com aliados, e participado de reuniões com Lula para definir o desenho da Esplanada dos Ministérios e as prioridades do quarto mandato. Camilo vem listando projetos que podem ser marcas do quarto mandato, segundo aliados.

Além de Camilo, Lula já definiu que o presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, será o titular da Fazenda. O vice-presidente Geraldo Alckmin é no momento o favorito para assumir a pasta da Segurança.

Ex-ministro da Educação, Camilo ganhou protagonismo no entorno de Lula durante o segundo turno da campanha presidencial, quando participou da reformulação da estratégia eleitoral do petista após Flávio Bolsonaro (PL) terminar à frente na primeira rodada de votação. Nesta sexta-feira, o senador acompanha Lula em compromissos no Rio de Janeiro.

Como mostrou O Globo, o nome de Camilo ganhou força para assumir a Casa Civil após o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad acertar com Lula, em reunião na última terça-feira, que não integrará o primeiro escalão do próximo governo. Os dois se encontraram no Palácio da Alvorada, fora da agenda oficial.

A definição do comando da Casa Civil vinha sendo acompanhada com expectativa por integrantes do PT por suas implicações na disputa sucessória de 2030, quando Lula não poderá concorrer a um novo mandato. A avaliação de aliados é que o titular da pasta, responsável por coordenar as ações dos demais ministérios, terá uma posição privilegiada na corrida pela sucessão presidencial.

Governador do Ceará por dois mandatos, Camilo foi eleito senador em 2022 e se licenciou do cargo para assumir o Ministério da Educação no início do terceiro mandato de Lula. Em abril deste ano, deixou a pasta e retornou ao Congresso, onde passou a atuar também nas articulações pela reeleição do presidente.

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