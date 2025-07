Lula escolhe ex-auxiliar de Dino e aliado de Moraes para vagas no TSE

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva definiu as indicações que fará para as vagas que estão abertas no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A procuradora de Justiça de Alagoas Marluce Caldas foi a escolhida para o STJ.

No TSE, Lula definiu a recondução do ministro Floriano de Azevedo Marques e a escolha da advogada Estela Aranha, ex-secretária do Ministério da Justiça.

A vaga do STJ está aberta desde o ano passado. Lula recebeu em outubro do ano passado duas listas tríplices. Em maio, o presidente indicou o desembargador Carlos Brandão para uma das vagas. O segundo posto continuou em aberto.

Marluce Caldas já era considerada a favorita, um empecilho para sua escolha foi a costura política no estado. A procuradora é tia do prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, o JHC, do PL, mesmo partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas pode deixar a sigla para apoiar o petista em 2026.

As indicações para o STJ precisam ser confirmadas pelo Senado.

No TSE, foram definidas também duas listas tríplices, no fim de maio. A atual presidente da Corte, ministra Cármen Lúcia, articulou para que uma das listas fosse composta apenas por mulheres.

Na outra, ficaram dois dos atuais ministros da classe de juristas, Floriano de Azevedo Marques e André Ramos Tavares, cujos mandatos terminaram, além do ex-advogado-geral da União José Levi do Amaral.

Veja também