O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai à Bahia nesta terça-feira (14) para retomar o Minha Casa, Minha Vida. Sob o governo Jair Bolsonaro (PL), o programa foi batizado de Casa Verde Amarela.

No dia seguinte (15), ele vai viajar a Sergipe, onde relança um programa de obras em rodovias federais. A informação é do g1.

De acordo com o site, o petista solicitou ao ministro da Casa Civil, Rui Costa, um cronograma de viagens e entregas, em busca de uma agenda positiva para este início de governo.

O assunto, de acordo com interlocutores do PT, foi tratado em reunião do diretório nacional do partido nesta segunda-feira (13), em Brasília.

No encontro, Rui Costa revelou que vão ser inauguradas 4,4 mil unidades do Minha Casa, Minha Vida – programa de moradia popular – durante visita à cidade de Santo Amaro da Purificação, no recôncavo baiano.

São casas populares de um conjunto que estava pronto desde 2014, mas que ainda não tinham sido entregues por problemas de acesso ao local.

De acordo com o PT, 174 mil unidades do programa cujas obras foram lançadas no governo Dilma Rousseff, mas não foram terminadas devem ser retomadas.

