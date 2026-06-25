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Governo Federal Lula escolhe Teresa Leitão como líder do governo no Senado após saída de Wagner por caso Master Presidente ainda não havia conversado com a escolhida; senadora pernambucana não terá que disputar eleição este ano

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva escolheu a petista pernambucana Teresa Leitão para substituir Jaques Wagner (PT-BA) na liderança do governo no Senado. Até a noite de quarta-feira, Lula, porém, ainda não havia conversado com a senadora.

Designei a senadora Teresa Leitão (PT-PE) para assumir a liderança do governo no Senado com a missão de articular o debate e a aprovação de projetos de interesse da população brasileira que estão em tramitação, como o fim da escala 6 por 1 e a PEC da Segurança, entre outros. — Lula (@LulaOficial) June 25, 2026

Após resistir por cinco dias, Wagner aceitou deixar a liderança do governo na quarta-feira depois de se reunir com Lula no Palácio da Alvorada em uma tentativa de estancar o impacto na campanha à reeleição da investigação sobre a suposta atuação do parlamentar a favor do Banco Master em troca de "vantagens indevidas". O encontro durou cerca de duas horas.

Em publicação nas redes sociais, o senador afirmou que a decisão foi de "comum acordo" e chamou a reunião com Lula de "conversa entre amigos".

Acabei de ter uma ótima reunião com o Presidente @LulaOficial, uma conversa entre amigos, e decidimos, em comum acordo, que me afastarei da liderança do Governo no @SenadoFederal.



Neste momento, minha prioridade absoluta é provar minha inocência e me dedicar à reeleição do… — Jaques Wagner (@jaqueswagner) June 24, 2026

De acordo com aliados, Lula escolheu Teresa Leitão, entre outros motivos, por ela estar em meio de mandato e não ter que disputar eleição este ano. Uma outra opção seria Otto Alencar (PSD-BA), mas o presidente entendeu que não haveria como tirá-lo do estratégico posto de presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado.

O ex-ministro da Educação Camilo Santana (PT-CE) também era citado, mas a avaliação foi que ele precisará dedicar no segundo semestre à eleição seu estado, onde o petista o atual governador Elmano de Freitas (PT) tem o projeto de reeleição ameaçado, segundo as pesquisas, por Ciro Gomes (PSDB).

Jaques Wagner foi aconselhado nos últimos dias por aliados próximos, especialmente do PT da Bahia, a deixar o posto para focar em sua defesa e preservar Lula de desgaste político maior às vésperas da eleição. Interlocutores do presidente afirmam que o senador pediu para deixar o cargo, como desejava o presidente.

Desde a operação da PF, na última quinta-feira, aliados de Lula no Congresso e no Palácio do Planalto passaram a defender que o senador deixasse a liderança no Senado. Governistas apontaram o “constrangimento” com o cumprimento de mandados de busca e apreensão, o que incluiu a divulgação de uma foto de US$ 49 mil em espécie encontrados em um endereço ligado a Wagner em Brasília. Ao todo, levando-se em conta também o montante em dólares e euros encontrados em um endereço do senador em Salvador, os agentes da PF recolherem o equivalente a R$ 482 mil, de acordo com a cotação atual.

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