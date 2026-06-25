Lula escolhe Teresa Leitão como líder do governo no Senado após saída de Wagner por caso Master
Presidente ainda não havia conversado com a escolhida; senadora pernambucana não terá que disputar eleição este ano
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva escolheu a petista pernambucana Teresa Leitão para substituir Jaques Wagner (PT-BA) na liderança do governo no Senado. Até a noite de quarta-feira, Lula, porém, ainda não havia conversado com a senadora.
Designei a senadora Teresa Leitão (PT-PE) para assumir a liderança do governo no Senado com a missão de articular o debate e a aprovação de projetos de interesse da população brasileira que estão em tramitação, como o fim da escala 6 por 1 e a PEC da Segurança, entre outros.— Lula (@LulaOficial) June 25, 2026
Após resistir por cinco dias, Wagner aceitou deixar a liderança do governo na quarta-feira depois de se reunir com Lula no Palácio da Alvorada em uma tentativa de estancar o impacto na campanha à reeleição da investigação sobre a suposta atuação do parlamentar a favor do Banco Master em troca de "vantagens indevidas". O encontro durou cerca de duas horas.
Em publicação nas redes sociais, o senador afirmou que a decisão foi de "comum acordo" e chamou a reunião com Lula de "conversa entre amigos".
Acabei de ter uma ótima reunião com o Presidente @LulaOficial, uma conversa entre amigos, e decidimos, em comum acordo, que me afastarei da liderança do Governo no @SenadoFederal.— Jaques Wagner (@jaqueswagner) June 24, 2026
Neste momento, minha prioridade absoluta é provar minha inocência e me dedicar à reeleição do…
De acordo com aliados, Lula escolheu Teresa Leitão, entre outros motivos, por ela estar em meio de mandato e não ter que disputar eleição este ano. Uma outra opção seria Otto Alencar (PSD-BA), mas o presidente entendeu que não haveria como tirá-lo do estratégico posto de presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado.
O ex-ministro da Educação Camilo Santana (PT-CE) também era citado, mas a avaliação foi que ele precisará dedicar no segundo semestre à eleição seu estado, onde o petista o atual governador Elmano de Freitas (PT) tem o projeto de reeleição ameaçado, segundo as pesquisas, por Ciro Gomes (PSDB).
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Lula considerou ainda para sua escolha por Teresa, segundo pessoas próximas, o fato da senadora de 74 anos ser uma pessoa experiente. Teresa Leitão está no primeiro mandato no Senado. Antes, foi eleita deputada estadual em Pernambuco por cinco vezes.
Jaques Wagner foi aconselhado nos últimos dias por aliados próximos, especialmente do PT da Bahia, a deixar o posto para focar em sua defesa e preservar Lula de desgaste político maior às vésperas da eleição. Interlocutores do presidente afirmam que o senador pediu para deixar o cargo, como desejava o presidente.
Desde a operação da PF, na última quinta-feira, aliados de Lula no Congresso e no Palácio do Planalto passaram a defender que o senador deixasse a liderança no Senado. Governistas apontaram o “constrangimento” com o cumprimento de mandados de busca e apreensão, o que incluiu a divulgação de uma foto de US$ 49 mil em espécie encontrados em um endereço ligado a Wagner em Brasília. Ao todo, levando-se em conta também o montante em dólares e euros encontrados em um endereço do senador em Salvador, os agentes da PF recolherem o equivalente a R$ 482 mil, de acordo com a cotação atual.