A- A+

senado Lula espera que Jaques Wagner entregue o cargo na liderança do Senado, dizem aliados No Palácio do Planalto, permanência de Jaques Wagner é vista como insustentável, mesmo sentimento que se reflete em aliados próximos do senador na Bahia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva espera que Jaques Wagner (PT-BA) entregue o posto de liderança do governo no Senado, dizem aliados. De acordo com pessoas próximas, Lula sinalizou desejo de que o senador deixe o posto após ser alvo de operação da Polícia Federal no âmbito das investigações do Caso Master.

No Palácio do Planalto, a permanência de Jaques Wagner é vista como insustentável, mesmo sentimento que se reflete em aliados próximos do senador na Bahia, onde o parlamentar esteve nos últimos dias. Auxiliares apontam que a relação de amizade de 40 anos de Lula com o senador amplia o constrangimento para o presidente pedir que Wagner saia do cargo de confiança. Se a iniciativa partir do senador, evitaria o embaraço para o presidente.

A avaliação é que a permanência do senador compromete a narrativa de que o governo é rigoroso nas investigações do Caso Master e defende punição aos envolvidos, ainda que sejam próximos. Também coloca em xeque a tática do PT de colar o escândalo do banco de Daniel Vorcaro ao senador Flavio Bolsonaro (PL-RJ).

O futuro do senador no governo deve ser definido em um encontro presencial com Lula previsto para ocorrer nesta semana. O presidente cumpre agendas no Rio de Janeiro na segunda e terça-feira, e na quarta-feira estará em Brasília.

Enquanto a conversa não ocorre, segue a pressão no entorno do presidente para que o parlamentar se afaste da liderança do governo no Senado.

Jaques Wagner foi alvo de operação da PF na última quinta. A investigação aponta que ele teria recebido "vantagens indevidas” do Banco Master, de Daniel Vorcaro, para favorecer interesses do banqueiro e seu ex-sócio, Augusto Lima.

Veja também