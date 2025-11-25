Lula está à frente, e Tarcísio e Ratinho são os adversários mais competitivos no 2º turno
No primeiro turno, em um dos cenários testados, Lula tem 42%, enquanto Tarcísio aparece com 21,7%
Pesquisa divulgada nesta terça-feira, 25, pela CNT/MDA mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está à frente em um primeiro turno e derrotaria todos os oito adversários testados em um eventual segundo turno nas eleições presidenciais de 2026.
No primeiro turno, em um dos cenários testados, Lula tem 42%, enquanto o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), aparece com 21,7%.
Na sequência, estão Ratinho Jr. (PSD), governador do Paraná, com 11,8%; e Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais, com 5,7%. Brancos e nulos são 14,7%, e indecisos, 4,1%.
Quando o nome de Tarcísio é substituído pelo do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), Lula tem 42,7%; e o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), 17,4%. Ratinho Jr., 14%; e Zema, 9,6%. Brancos e nulos são 13,1% e indecisos, 3,2%.
Já em um cenário em que está a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, Lula aparece também com 42,7%, enquanto ela tem 23%. Depois, estão Ratinho Jr., com 11,4%; e Zema, 8,3%. Brancos e nulos são 11,7%, e indecisos, 2%.
Os resultados fazem parte da 166ª rodada da pesquisa de opinião divulgada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), em parceria com o Instituto MDA.
Foram feitas 2.022 entrevistas entre 19 a 23 de novembro, de forma presencial e domiciliar, em 140 municípios de todas as 27 unidades federativas. A margem de erro é de 2,2 pontos porcentuais.
Veja os cenários de 1º turno:
Cenário 1:
Lula: 38,8%;
Jair Bolsonaro: 27%;
Ciro Gomes: 9,6%;
Ratinho Jr.: 6,4%;
Ronaldo Caiado: 4%;
Romeu Zema: 2,7%;
Branco/nulo: 8,5%;
Indecisos: 3%.
Cenário 2:
Lula: 42%;
Tarcísio de Freitas: 21,7%;
Ratinho Jr.: 11,8%;
Romeu Zema: 5,7%
Branco/nulo: 14,7%;
Indecisos: 4,1%.
Cenário 3:
Lula: 42,7%;
Eduardo Bolsonaro: 17,4%;
Ratinho Jr.: 14%;
Romeu Zema: 9,6%;
Branco/nulo: 13,1%;
Indecisos: 3,2%.
Cenário 4:
Lula: 42,7%;
Michelle Bolsonaro: 23%;
Ratinho Jr.: 11,4%;
Romeu Zema: 8,3%
Branco/nulo: 11,7%;
Indecisos: 2,0%.
Nos cenários de segundo turno, Lula também aparece à frente, e os adversários mais bem colocados são Tarcísio de Freitas e Ratinho Jr.
Em eventual disputa com o governador de São Paulo, Lula tem 45,7% e Tarcísio, 39,1%. Já com o governador do Paraná, o presidente tem 45,8%; e Ratinho Jr., 38,7%.
Veja os cenários de segundo turno:
Cenário 1: Lula x Jair Bolsonaro
Lula: 49,2%;
Jair Bolsonaro: 36,9%;
Branco/nulo: 12,5%;
Indeciso: 1,4%.
Cenário 2: Lula x Tarcísio de Freitas
Lula: 45,7%;
Tarcísio de Freitas: 39,1%;
Branco/nulo: 12,5%;
Indeciso: 2,7%.
Cenário 3: Lula x Ratinho Jr.
Lula: 45,8%;
Ratinho Jr.: 38,7%;
Branco/nulo: 12,5%;
Indeciso: 3%.
Cenário 4: Lula x Romeu Zema
Lula: 47,9%;
Romeu Zema: 33,5%;
Branco/nulo: 15,2%;
Indeciso: 3,4%.
Cenário 5: Lula x Ronaldo Caiado
Lula: 46,9%;
Ronaldo Caiado: 33,7%;
Branco/nulo: 15,7%;
Indeciso: 3,7%.
Cenário 6: Lula x Ciro Gomes
Lula: 44,1%;
Ciro Gomes: 35,1%;
Branco/nulo: 17,6%;
Indeciso: 3,2%
Cenário 7: Lula x Eduardo Bolsonaro
Lula: 49,9%;
Eduardo Bolsonaro: 33,3%;
Branco/nulo: 14,6%;
Indeciso: 2,2%.
Cenário 8: Lula x Michelle Bolsonaro
Lula: 49,1%;
Michelle Bolsonaro: 35,6%;
Branco/nulo: 13,7%;
Indeciso: 1,6%.
Bolsonaro tem maior rejeição; Lula tem maior potencial de votos
A pesquisa CNT/MDA mostrou ainda que o ex-presidente Jair Bolsonaro se mantém com a maior rejeição para a eleição presidencial de 2026.
Entre os entrevistados, 43% responderam que não votariam em Bolsonaro "de jeito nenhum". São 3 pontos porcentuais a mais do que no último levantamento, quando 40% afirmaram que não votariam no ex-presidente.
Em seguida, os mais rejeitados da pesquisa de novembro foram: Lula, com 40,8%; Tarcísio de Freitas, 2,2%; Eduardo Bolsonaro, 1,8%; Michelle Bolsonaro, 1,8%; e Ciro Gomes, 1,8%. Outros somam 6,6%; rejeita todos, 0,7%; rejeita nenhum, 3,8%; não sabem ou não responderam, 12%.
A pesquisa foi feita de forma espontânea, ou seja, quando os entrevistados não recebem uma gama de opções para avaliar.
A pesquisa também apontou que 35,3% preferem Lula ou um candidato apoiado pelo petista. Em seguida, vêm os 33,3% que preferem por alguém que não seja nem apoiado por Lula nem por Bolsonaro.
Há ainda 27,3% com preferência em votar em Bolsonaro ou um candidato apoiado por ele.
Lula também aparece na dianteira na pesquisa de potencial de voto, com 51,3% que votariam "com certeza" ou "poderiam votar".
É um potencial maior do que o de Jair Bolsonaro, que aparece com 28,6% nessas categorias. Os demais são Ciro Gomes, 44,3%; Tarcísio de Freitas, 39,7%; Ratinho Jr., 38,3%; Eduardo Bolsonaro, 30,4%.
Eduardo (62,6%) e Jair Bolsonaro (60,1%) aparecem com o maior percentual que dizem que "não votariam".