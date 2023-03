A- A+

PRESIDENTE Lula está com pneumonia leve e adia viagem para a China O presidente passou por exames no Hospital Sírio Libanês, em Brasília, na noite de quinta-feira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva adiou sua viagem para a China após ser diagnosticado com uma leve pneumonia. A informação foi dada pelo próprio Lula em suas redes sociais. O presidente passou por exames no Hospital Sírio Libanês, em Brasília, na noite de quinta-feira.



"O Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva está no Alvorada após exames no hospital Sírio Libanês ontem a noite. O presidente está com pneumonia leve e irá, por conta disso, adiar para domingo o início da sua viagem para a China", escreveu a equipe no Twitter.





Por conta do quadro de saúde, Lula cancelou todas as agendas desta sexta-feira (24). A viagem para a China, marcada para acontecer neste sábado (25), está temporariamente adiada.



