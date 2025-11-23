A- A+

REPERCUSSÃO Lula está 'preocupado' com presença militar dos EUA perto da Venezuela Estados Unidos enviaram ao Caribe o maior porta-aviões do mundo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou neste domingo (23) estar "preocupado" com a presença militar dos Estados Unidos no mar do Caribe, perto da Venezuela, e afirmou que pretende discutir sobre este assunto com o seu contraparte americano, Donald Trump.

"Me preocupa muito o aparato militar que os EUA colocou no mar do Caribe e eu pretendo conversar com o presidente Trump sobre isso", disse Lula à imprensa em Joanesburgo, ao fim da cúpula do G20.

Os Estados Unidos enviaram ao Caribe o maior porta-aviões do mundo, acompanhado por uma frota de navios de guerra e aviões de combate com o objetivo, segundo afirmam, de realizar operações antidrogas.

Por sua vez, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, denunciou estas manobras como uma "ameaça" destinada a derrubá-lo.

Na sexta-feira, Washington advertiu às aeronaves civis no espaço aéreo venezuelano que "ajam com cautela".

Desde setembro, as forças americanas realizaram ataques contra mais de 20 embarcações no Caribe e no Pacífico oriental, matando mais de 80 pessoas, que, segundo a administração Trump, seriam traficantes de drogas, embora não tenha apresentado provas.

Os Estados Unidos acusam Maduro de liderar um cartel de drogas "terrorista", e o presidente americano não descartou enviar soldados americanos.

"É importante que a gente tente encontrar uma solução antes de começar" um conflito, disse Lula, ressaltando a fronteira compartilhada entre Brasil e Venezuela.

Trump não compareceu à cúpula do G20 na África do Sul, alegando que suas prioridades vão contra as políticas dos Estados Unidos.

