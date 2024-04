A- A+

Lula Lula está reconstruindo o presidencialismo de coalizão, diz Padilha Padilha reafirmou ainda que a divergência com Lira é algo que "está absolutamente superado"

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está reconstruindo o presidencialismo de coalizão.

"A agenda concreta do presidencialismo de coalizão é liderada pelo Executivo", afirmou em entrevista à Globonews.

Mais cedo, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), também à emissora, disse que o modelo não funciona e que é a favor do semipresidencialismo.

"Temos de respeitar o modelo de cada governo", destacou, porém.

Padilha reafirmou ainda que a divergência com Lira é algo que "está absolutamente superado" e que o governo considera tanto ele como o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), "aliados". "Governo tem interlocução permanente com Pacheco e Lira", afirmou.

