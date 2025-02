A- A+

Eleições 2026 "Lula está se esforçando muito para perder" a reeleição, diz advogado aliado do presidente em carta Mensagem foi escrita por Kakay, criminalista próximo do PT

O advogado Antonio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, um dos nomes mais próximos do PT no meio jurídico, elaborou uma carta em que faz um diagnóstico do terceiro mandato de Lula e diz que o atual presidente está se esforçando para perder a eleição de 2026 e “vai conseguir”.

Kakay também afirma no texto que Lula “está isolado, capturado e não faz política” e “não recebe mais os velhos amigos políticos”.

Foi na casa do advogado que o petista comemorou a sua diplomação como presidente em 12 de dezembro de 2022.

“O Lula do terceiro mandato, por circunstâncias diversas, políticas e principalmente pessoais, é outro. Não faz política. Está isolado. Capturado. Não tem ao seu lado pessoas com capacidade de falar o que ele teria que ouvir. Não recebe mais os velhos amigos políticos e perdeu o que tinha de melhor: sua inigualável capacidade de seduzir, de ouvir, de olhar a cena política”, escreveu Kakay em carta enviada a membros do governo e divulgada posteriormente por ele.

O advogado prossegue no texto: “Outro dia alguns políticos me confidenciaram que não conseguem falar com o Presidente. É outro Lula que está governando”..

Para Kakay, perder uma reeleição é muito difícil. Ele cita o caso de Jair Bolsonaro e diz que o ex-presidente só foi derrotado porque era “inepto”.

“Com a extrema direita crescendo no mundo e, evidentemente aqui no Brasil, o quadro é muito preocupante. Sem termos o Lula que conhecíamos como presidente e sem ele ter um grupo que ele tinha ao seu redor, corremos o risco do que parecia impossível: perdermos as eleições em 2026. Bolsonaro só perdeu porque era um inepto. Tivesse ouvido o Ciro Nogueira (então ministro da Casa Civil) e vacinado, ou ficado calado sem ofender as pessoas, teria ganho com a quantidade de dinheiro que gastou. Perder uma reeleição é muito difícil, mas o Lula está se esforçando muito para perder. E não duvidem dele, ele vai conseguir”, afirma.

O advogado ainda diz que Lula não criou um grupo ao seu redor de onde poderia sair o seu sucessor. Kakay elogia o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

“Não foi feito um grupo ao redor do presidente, que se identifique com ele e de onde sairia o sucessor político natural, o ‘grupo’ do Lula a gente sabe quem é. E certamente não vai tirá-lo do isolamento. Ele hoje é um político preso à memória do seu passado. E isolado. Quero acreditar na capacidade de se reencontrar. Quem se refez depois de 580 dias preso injustamente, pode quase tudo. E nós temos o Haddad, o mais fenomenal político desta geração em termos de preparo. Um gênio. Preparado е pronto para assumir seu papel”.

