Lula estreia live na manhã desta terça-feira (13) para divulgar realizações do governo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai estrear uma live transmitida por suas redes sociais e pelas contas do Planalto na manhã desta terça-feira. Para se diferenciar de Jair Bolsonaro (PL), a equipe do atual governo evita o termo “live”.

Na agenda oficial de compromissos, a transmissão foi chamada de “conversa com o presidente”. A live acontecerá no Palácio Alvorada. “Nesta terça-feira, às 8h30, acompanhe Lula ao vivo em suas redes e saiba tudo o que o governo já fez nestes primeiros meses de trabalho”, postou o ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta, no Twitter.

Desde o início do mandato, a Secom vem discutindo um formato para colocar o presidente em contato com a população por meio das redes sociais. Quando estava no Planalto, Bolsonaro fazia as suas lives nas noites de quinta-feira.



A ideia da equipe de Lula é que as transmissões do presidente também tenham uma periodicidade definida, mas isso ainda não está fechado. Na terça-feira da próxima semana, o presidente estará na Europa e não deve fazer transmissões. Lula visitará o Vaticano e a França.

Desde a ascensão do bolsonarismo em 2018, a esquerda debate uma forma de ter uma presença mais forte nas redes sociais. Os petistas reconhecem que os adversários conseguem, em geral, uma comunicação mais eficaz e com maior poder de mobilização.

