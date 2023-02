A- A+

Programa Lula estuda valor adicional para famílias numerosas que recebem o Bolsa Família Montante não exclui os R$ 150 adicionais pagos a beneficiários com crianças de até seis anos, além do pagamento mínimo de R$ 600

A equipe do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está analisando a viabilidade do pagamento de um valor extra para famílias mais numerosas inscritas no programa de repasse de renda Bolsa Família, a ser relançado nos próximos dias. O montante não exclui os R$ 150 adicionais pagos a beneficiários com crianças de até seis anos, além do pagamento mínimo de R$ 600. A informação é da Carta Capital.

De acordo com o com o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, o valor per capita volta a ter um acréscimo, por criança de sete anos até completar 18 anos. “Estamos acertando o valor, que será além dos R$ 150 por criança até seis anos”, afirou o ministro ao jornal O Globo.

As famílias beneficiadas, explica Dias, vão ter que cumprir requisitos ligados à saúde, como manter o calendário de vacinação em dia, e à educação, como o monitoramento da frequência escolar. “Estamos agora com a rede do Sistema Único de Assistência Social e a rede de educação num esforço para busca ativa para matrículas nas escolas em todo o Brasil”, adiantou.

O formato do novo Bolso Família, a ser anunciado esta semana, foi prometido pelo presidente Lula no dia 15 deste mês. De acordo com o petista, o objetivo do pagamento extra de R$ 150 por domicílio com criança de até seis anos é para que “a criança possa estar nutrida e que a gente garanta que a mãe possa comprar alimento para essa criança”.

