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LULA REELEITO Lula: Eu não escolhi o Congresso, foi o povo que escolheu e é com ele que irei trabalhar Reeleito para seu quarto mandato na Presidência, Lula afirmou que concluirá o período com disposição

O presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou neste domingo, 25, que trabalhará com o Congresso mais à direita escolhido pelos eleitores e prometeu fazer o melhor mandato que um presidente já realizou.

O petista disse que usará os próximos dois meses para discutir o governo e que pretende se reunir com empresários, educadores e cientistas.

"Eu não escolhi o Congresso, foi o povo que escolheu e é com ele que irei trabalhar", declarou durante discurso no QG da campanha, no hotel InterContinental, na capital paulista.

Reeleito para seu quarto mandato na Presidência, Lula afirmou que concluirá o período com disposição. Disse que chegará ao fim do mandato "inteiro e correndo mais do que qualquer um" e ressaltou o orgulho de ser um metalúrgico sem formação universitária eleito quatro vezes para comandar o País.

O presidente atribuiu a vitória "à honradez, ao nacionalismo e à defesa da democracia pelo povo brasileiro", e não apenas a ele e ao vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB).

Também agradeceu às mulheres pelas manifestações de carinho recebidas e afirmou que Deus foi generoso com sua trajetória.

Lula destacou ainda a virada em relação ao primeiro turno, no qual terminou atrás de Flávio. Disse que, embora nunca tenha vencido uma eleição presidencial na primeira rodada, também nunca perdeu uma disputa de segundo turno.

Na segurança pública, o petista afirmou que está provado que os Estados, sozinhos, não conseguem dar conta do problema.

O presidente voltou a elogiar a atuação do deputado federal André Janones (Rede-MG) na campanha. Em referência à mobilização de apoiadores, disse duvidar que Estados Unidos e China tenham um exército tão vitorioso quanto o "Exército do Janones".

Com 99,98% das urnas apuradas, Lula tinha 51,78% dos votos válidos, contra 48,22% de Flávio, uma vantagem de aproximadamente 4,4 milhões de votos.

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