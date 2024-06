A- A+

Presidente Lula: Eu não gasto com universidade, eu invisto no futuro desse país O petista ainda apelou para que os jovens não deixem de estudar, especialmente as mulheres

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) repetiu neste sábado, 29, sua avaliação de que os investimentos feitos pelo governo federal não podem ser vistos como "gasto", desta vez mencionando recursos direcionados para a área da educação.

"Não adianta alguém falar pra mim, Lula, você está gastando muito, em universidade, em instituto, em não sei das quantas, eu não estou gastando nada, eu estou investimento na juventude desse País, no futuro, porque eu sei quanto é importante a gente ter uma profissão, um menino, menina ter formação", disse o presidente.

Lula falou em evento realizado no Jardim Sônia Regina, em São Paulo, para anúncios de obras do Novo PAC Seleções: a extensão da Linha 5 Lilás do Metrô e a expansão dos institutos federais. Junto do presidente estavam os ministros das Cidades, Jader Filho, da Educação, Camilo Santana, o vice-presidente, Geraldo Alckmin, e o deputado federal Guilherme Boulos, pré-candidato à Prefeitura de São Paulo.

"Vamos continuar fazendo universidade, fui hoje na zona leste e acabamos de lançar a pedra fundamental da faculdade da Zona Leste, por que não pode ter uma aqui? Vai pensando, Camilo Santana (ministro da Educação), no seu programa aqui", disse Lula.

O presidente afirmou que escolheu pela implantação de um Instituto Federal no Jardim Ângela pensando em reverter o "vazio educacional". "É onde tem menos possibilidade de as pessoas estudarem, falei a Camilo, a gente pode escolher onde quiser, mas vou querer o instituto federal no Jardim Angela", disse Lula, que cobrou pela construção de um cinema e de um teatro no espaço. Presente no evento, o presidente da Caixa, Carlos Vieira, disse então que poderia ceder o centro cultural da Caixa para abrigar essas atividades.

O petista ainda apelou para que os jovens não deixem de estudar, especialmente as mulheres. "Vocês vão entender como a vida de vocês melhorar, sobretudo as meninas, para não depender Todo dia tem violência contra a mulher, se a mulher tiver uma profissão ela não vai aguentar homem ficar gritando no ouvido dela. Ela só vai ficar com o cara se ela gostar do cara e o cara respeitar ela. Por isso é extremamente importante vocês estudarem. Por isso cabe a nós darmos oportunidade a vocês. Isso aqui é a apenas o começo", afirmou.

No início do discurso, Lula se mostrou incomodado com a montagem da estrutura do evento, que, segundo o presidente, deixou a plateia sem iluminação. "É uma contradição que carrego de ver a diferença de cada lugar que visito no país. Isso é importante para marcar, na próxima vez, quem montar barraco desse, coloca uma luz para o presidente enxergar a cara das pessoas. Isso é um problema sério", afirmou.

Expansão do Metrô

O ministro das Cidades, Jader Filho, disse neste sábado, 29, que a expansão da linha Lilás do Metrô de São Paulo conta um investimento de R$ 1,7 bilhão, resultando num acréscimo de 4,3 km de extensão. Em evento realizado para marcar o anúncio das obras, Jader lembrou que o empreendimento tem financiamento do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), e terá duas novas estações.

"Essa linha vai ter 4,3 km e investimento de R$ 1,7 bilhão. Esse financiamento, tanto da linha Verde quanto da linha Lilás é do BNDES. Terão duas novas estações, a do Jardim Ângela e do Comendador Santana, para que a mobilidade aqui possa melhorar", disse o ministro junto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), do ministro da Educação, Camilo Santana, do vice-presidente, Geraldo Alckmin, e do deputado federal Guilherme Boulos, pré-candidato à Prefeitura de São Paulo.

Em discurso na cerimônia, Boulos afirmou que foi preciso Lula voltar ao governo federal para que recursos fossem liberados para a extensão do metrô até o Jardim Ângela, que no passado já foi considerado um dos bairros mais violentos do mundo, disse. "Eu até acho que o Lula em outra encarnação morou na Zona Sul, não é possível tanto benefício de uma vez só vindo para a Zona Sul", disse o pré-candidato, que recebeu o apoio do ministro da Educação em sua fala. "É um grande deputado federal, defensor do povo paulistano e do povo trabalhador", afirmou.

É a segunda agenda de Lula neste sábado na capital paulista. Durante a manhã, o presidente realizou o lançamento da pedra fundamental do campus Zona Leste da Unifesp e do campus Cidade Tiradentes do Instituto Federal de São Paulo.



