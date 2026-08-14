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Brasília Lula: eventual 4º mandato terá tópico da defesa da soberania nacional como prioridade Lula diz que cenário global "muito nervoso" exige reforço da defesa nacional e destaca reservas estratégicas do Brasil, como minerais críticos, terras raras, água doce e florestas

O presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou nesta sexta-feira (14), que o eventual quarto mandato dele à frente da Presidência terá o tópico da defesa da soberania nacional como prioridade. Segundo Lula, é preciso investir na defesa nacional, pois o globo está "muito nervoso".

"Eu quero colocar a questão da soberania e da defesa nacional no top, porque o mundo está muito nervoso. Tem muita encrenca no mundo e o Brasil tem muitos minerais críticos e terras raras, o Brasil tem a maior reserva florestal do mundo e tem a maior reserva de água doce do mundo", declarou o presidente.

Sobre minerais críticos, Lula voltou a dizer que o governo dele está investindo em estudos para que a exploração, produção e transformação dos produtos sejam feitos no Brasil.

Lula participou nesta sexta-feira de um podcast com influenciadoras dos programas Não Inviabilize e Cunhãs.

Como mostrou o Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a campanha do presidente deve evitar a participação em debates e entrevista com a mídia tradicional, priorizando a interação do petista com canais digitais, que oferecem um ambiente mais informal e com menos perguntas sobre temas desconfortáveis.

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