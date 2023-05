A- A+

Líderes sul-americanos Lula exalta diálogo com Maduro e diz que críticas de líderes foram "no limite da democracia" Presidente brasileiro disse que "ninguém é obrigado a concordar com ninguém" ao defender o presidente da Venezuela

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, ao final do encontro com líderes sul-americanos em Brasília, que houve respeito ao presidente venezuelano, Nicolas Maduro, apesar das críticas.

Segundo ele, as críticas a Maduro, por parte de outros líderes da região, foram "no limite da democracia.

- Maduro faz parte do nosso continente, e ele foi convidado, houve muito respeito com a participação dele, inclusive com os companheiros que fizeram a crítica no limite da democracia, ninguém é obrigado a concordar com ninguém - afirmou o presidente brasileiro.

