A- A+

ELEIÇÃO 2026 Lula celebra sucesso do 'Exército de Lula' e ironiza que Trump está preocupado O presidente também destacou que quer que o canal de transmissão chegue à marca de 11 milhões de pessoas ainda hoje

O presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) celebrou neste sábado, 24, o sucesso do canal do WhatsApp "Exército do Lula" que reúne apoiadores do petista e conta hoje com mais de 10,6 milhões de usuários.

Durante participação de live organizada pelo deputado federal André Janones (Rede), o criador do canal, Lula disse, em tom irônico, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, "está preocupado" com esse exército.

"Estou muito satisfeito, acho que nosso exército tem sido um sucesso extraordinário. O Xi Jinping presidente da China já me ligou. O Putin presidente da Rússia já me pediu emprestado, eu disse que não empresto, o meu exército é da paz. O Trump está com muita preocupação com meu exército porque ele sabe que o nosso é melhor que o dele", disse Lula por telefone à Janones durante a live.

O petista também destacou que quer que o canal de transmissão chegue à marca de 11 milhões de pessoas ainda hoje e, depois, aos 13 milhões de membros.

"Povo brasileiro, se você quer salvar a democracia, é importante que a gente complete os 13 milhões no exército. Homens e mulheres, nosso exército não é machista. Nosso exército é da liberdade. No nosso exército é proibido proibir. Nossa guerra é na base da paz e do amor e da tranquilidade", afirmou.

Lula também disse que é preciso que o exército faça um "disparo" contra o adversário amanhã por meio dos votos. "Aquele disparo de votos, uma bala chamada 13", disse o presidente.

O petista participa logo mais de um ato ao lado de apoiadores na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. À tarde, Lula estará em São Paulo, onde fará um ato na Avenida Paulista, em São Paulo.

Veja também