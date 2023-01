A- A+

Turismo Lula exonera Gilson Machado da presidência da Embratur e nomeia Marcelo Freixo para o cargo Indicação de Freixo já tinha sido adiantada pelo presidente no final do ano passado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) exonerou o pernambucano Gilson Machado (PL) da presidência da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), órgão vinculado ao Ministério do Turismo, e nomeou o deputado federal carioca Marcelo Freixo (PT) ao cargo para um mandato de quatro anos.

A indicação de Freixo já tinha sido confirmada por Lula no final do ano passado. O decreto com a nomeação foi publicado no Diário Oficial da União nesta sexta-feira (13).

Gilson Machado chegou a ser ministro do Turismo durante a gestão de Jair Bolsonaro (PL), e ficou famoso por tocar sanfona em algumas das lives semanais do ex-presidente. Nas eleições de outubro, ele disputou a vaga de Pernambuco ao Senado, mas perdeu para Teresa Leitão (PT).

A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, já havia adiantado, no final de dezembro, via Twitter, o convite a Freixo, afirmando que o deputado iria “auxiliar a reconstruir o turismo brasileiro, reforçando nossa imagem junto aos mercados internacionais e, assim, atrair mais turistas para o Brasil”.



