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CÂMARA DOS DEPUTADOS Lula exonera ministro da articulação política temporariamente para votação do ajuste fiscal Análise está agenda para esta segunda-feira; texto já passou pelo Senado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva exonerou o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, José Guimarães (PT-CE), responsável pela articulação política do governo com o Congresso. A medida, publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira, é temporária e permitirá que o petista reassuma seu mandato de deputado federal para participar da votação do pacote de ajuste fiscal na Câmara.

A exoneração foi assinada por Lula na última quinta-feira. Em nota, a Secretaria de Relações Institucionais (SRI) informou que a saída ocorreu a pedido do próprio ministro, para que ele possa cumprir compromissos parlamentares relacionados à destinação de emendas e à análise do projeto de ajuste fiscal.

“A exoneração do ministro José Guimarães, publicada no Diário Oficial da União, ocorre a pedido e em caráter temporário, para o cumprimento de compromissos parlamentares na Câmara dos Deputados, relacionados à destinação de emendas parlamentares e à participação na deliberação sobre o Projeto de Lei Complementar (PLP) nº 299/2026”, informou a pasta.

A movimentação ocorre em meio aos esforços do Palácio do Planalto para concluir a aprovação do pacote de ajuste fiscal, que passou pelo Senado na semana passada e está na pauta da Câmara nesta segunda-feira. A proposta reúne medidas para conter o crescimento dos gastos públicos e ampliar a arrecadação, com impacto estimado em R$ 50 bilhões em 2027.

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), decidiu pautar o texto nesta segunda-feira, dia em que tradicionalmente não há votações no plenário. Para evitar que a proposta precise retornar ao Senado, o relator, Mauro Benevides Filho (União Brasil-CE), manteve a versão aprovada pelos senadores.

Na última quinta-feira, Lula também exonerou temporariamente o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias (PT-PI), para que ele reassumisse seu mandato de senador.

Segundo a pasta, o afastamento ocorreu a pedido de Dias e teve como objetivo permitir sua participação em compromissos parlamentares relacionados à destinação de emendas no Senado. O retorno ao ministério está previsto para esta semana.

Assim como Dias, Guimarães estava licenciado do mandato parlamentar para integrar o governo. A expectativa é que o ministro da articulação política retorne ao cargo após cumprir os compromissos na Câmara.

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