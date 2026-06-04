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Marcha Para Jesus Lula explica ausência na Marcha Para Jesus e critica uso político da fé Representante do governo Lula, o ministro da advocacia-geral da União (AGU), Jorge Messias, chegou cedo, acenou a fiéis e gravou vídeo ao lado do apóstolo Estevam Hernandes

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não foi à 34ª Marcha para Jesus, realizada nesta quinta-feira (4) de Corpus Christi em São Paulo, mas enviou uma mensagem aos organizadores em uma ligação para o ministro da advocacia-geral da União (AGU) Jorge Messias, presente no maior evento evangélico do país.

Messias estava ao lado do apóstolo Estevam Hernandes, organizador da Marcha. Por telefone, o presidente mandou um recado aos fiéis e explicou sua ausência: disse que não participa de eventos do gênero em época de eleição para não dar a impressão de que tira proveito político de algo sagrado.

"Eu não participo de nada da religião em época de eleição, porque eu não quero passar a ideia de que estou tentando ter proveito político de uma coisa sagrada", afirmou o presidente na ligação, recebida por Messias. A declaração foi feita em pleno ano eleitoral, enquanto representantes do governo e da oposição dividiam o mesmo trio elétrico no evento. No trio principal, Messias manteve postura discreta e ficou distante de Flávio e Tarcísio.

Na mesma ligação, Lula afirmou estar "muito feliz" com a Marcha e evocou sua trajetória com a data. "Eu estou muito feliz porque é uma coisa que eu sancionei há tanto tempo atrás. É uma coisa muito importante", disse o presidente. Em setembro de 2009, Lula sancionou a lei que criou o Dia Nacional da Marcha para Jesus.

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