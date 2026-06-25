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APOIO Lula expressa solidariedade à Venezuela e governo avalia envio de ajuda Presidente afirma ter recebido com preocupação os relatos dos impactos causados pelos tremores e reforça apoio ao governo de Delcy Rodríguez na recuperação das áreas afetadas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que tomou conhecimento, "com grande preocupação e consternação", dos impactos causados pelos terremotos na Venezuela e que seu governo avalia a situação para o envio de ajuda.

"Reafirmo nossa determinação em apoiar o governo da presidenta encarregada Delcy Rodríguez na recuperação de áreas afetadas desse país irmão, cujo povo tem dado provas de grande resiliência frente às adversidades", escreveu Lula na rede social X.

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