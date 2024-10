A- A+

RELAÇÕES INTERNACIONAIS Lula fala com Putin e reafirma participação na cúpula do Brics, diz Planalto Acidente no sábado impediu viagem à Rússia; Presidência destaca que serão feitos os 'arranjos' para viabilizar participação por videoconferência

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou por telefone nesta terça-feira com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Lula estaria no país para participar da reunião de Cúpula do Brics, mas um acidente doméstico no sábado impediu sua viagem. De acordo com o Palácio do Planalto "serão feitos os arranjos para a participação" na cúpula por videoconferência.

Nesta segunda-feira, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que as demandas de participação do presidente em bilaterais e reuniões da cúpula seriam enviadas pelo ministro Mauro Vieira, que representa a delegação brasileira, e avaliadas pelo Palácio do Planalto. Padilha afirmou ainda que não estava "certo o momento" em que Lula participaria da cúpula.

Ainda de acordo com o Planalto, Putin questionou sobre o estado de saúde de Lula e lamentou o cancelamento da viagem.

"O presidente Putin quis saber do estado de saúde do presidente, e lamentou que ele não pode vir à Cúpula dos Brics, e o presidente Lula também, devido ao acidente sofrido no sábado. E que serão feitos os arranjos para a participação dele na reunião por videoconferência", diz a nota da Presidência.

A previsão, como mostrou o GLOBO, é que Lula destaque dois pontos na reunião da cúpula: a reforma da governança global, com destaque para o Conselho de Segurança da ONU; e a busca de formas de os países do bloco dependerem menos do dólar nas transações comerciais e de organismos multilaterais de crédito, como o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial.

Até o ano passado formado por Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, agora Brics aumentou para dez países. Por iniciativa da China, o bloco conta agora com Egito, Irã, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Etiópia.

Há, ainda, pelo menos 30 outras nações interessadas em entrar para o clube, como Venezuela e Nicarágua, e outras que tentam preparar o terreno para uma futura candidatura, como o Afeganistão, que tem o Talibã à frente do governo.

Diante disso, Lula buscará temas relacionados à origem econômica do Brics, para mostrar que não compactua com a tese de que o grupo está crescendo como oposição ao Ocidente.

Brasil é contra entrada da Venezuela

Nesta terça-feira, o assessor especial da presidência da República, Celso Amorim, afirmou que o posicionamento contrário a entrada da Venezuela nos Brics não se trata de "julgamento moral e nem político".

O assessor esteve com Lula nesta segunda-feira no Palácio da Alvorada, enquanto o presidente se recupera de um acidente doméstico no sábado, e disse que é possível que "não se chegue a uma conclusão" sobre a posição do Brasil neste momento.

"Talvez ainda não seja possível chegar a uma conclusão. Não estou preocupado com a entrada ou não da Venezuela, não estamos fazendo julgamento moral e nem político sobre o país em si. O Brics tem países que praticam certos tipos de regime, e outros tipos de regime, a questão é saber se eles têm capacidade pelo seu peso político e pela capacidade de relacionamento, de contribuírem para um mundo mais pacífico" disse Amorim ao GLOBO.

Acidente doméstico

No sábado, Lula sofreu uma queda no banheiro, bateu a cabeça e precisou levar pontos na região. O médico do presidente, Roberto Kalil, afirmou que exames apontaram "mínimo ponto de hematomas" no cérebro do presidente após a queda. De acordo com Kalil, é pouco provável que esse hematoma evolua.

Após a queda, Lula foi atendido no Hospital Sírio Libanês em Brasília e precisou levar pontos no local. Com o acidente, ele cancelou a ida à Rússia onde participaria da Cúpula do Brics. O presidente fará uma participação na quarta-feira por videoconferência.

Kalil o liberou para trabalhar normalmente, porém sem atividades físicas nesta semana. Nesta segunda-feira, ele segue de recuperação no Palácio da Alvorada, mas recebeu ministros para reuniões. Kalil

Nesta segunda-feira, Lula afirmou que o acidente doméstico que sofreu no sábado foi "grave", mas que não afetou a parte "mais delicada" da cabeça.

