Política Lula fala em eleições no dia de anúncio de pacote no RS: "Ainda pensei em disputar umas 10" Na ocasião, o governo anunciou novas medidas voltadas para pessoas físicas, entre elas um auxílio de R$ 5,1 mil para recuperar parte dos bens perdidos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou em sua terceira viagem ao Rio Grande do Sul que o dia de hoje era "feliz" porque "conseguiu aprovar" no Congresso Nacional as medidas necessárias. Lula afirmou ainda que já pensou em disputar mais 10 eleições "de bengala"



O presidente deu as declarações durante a sua terceira viagem ao Rio Grande do Sul para acompanhar o impacto da catástrofe climática que atinge o estado. Na ocasião, o governo anunciou novas medidas voltadas para pessoas físicas, entre elas um auxílio de R$ 5,1 mil para recuperar parte dos bens perdidos.

— Eu vou viver até 120 anos. Eu já falei para o homem lá em cima: não estou a fim de ir embora, me deixa aqui. Porque eu ainda pensei em disputar umas 10 eleições. Ia de bengala disputando eleição. Mas hoje é um dia feliz porque conseguimos no governo aprovar as coisas que precisa aprovar, não é nenhum favor, é necessidade da gente olhar todos os 203 milhões de brasileiros como irmãos

