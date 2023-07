A- A+

Entrevista Lula fala em reeleição em entrevista em SBT, um dia após reunião com filhas de Sílvio Santos Presidente afirmou que encontro com Biden serviu de incentivo e que, caso não concorra novamente, não permitirá campanha antecipada de ministros

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a considerar a possibilidade de concorrer à reeleição em 2026. Em entrevista ao SBT, o chefe do Executivo disse a confirmação de que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, irá disputar a corrida presidencial novamente serviu de "estímulo" para novos planos políticos. A entrevista ao SBT ocorre um dia após reunião de Lula com duas filhas do apresentador Silvio Santos, Patrícia Abravanel e Daniela Beyrute.

— Nesses dias eu fui a Hiroshima, encontrei com o presidente Biden e eu perguntei se era verdade que ele iria concorrer. Ele falou 'vou'. Eu falei, isso é um estímulo, eu sou mais novo do que ele.

Caso não concorra novamente, Lula afirmou que o governo terá um candidato, mas disse que não permitirá campanha antecipada de ministros:

— É importante que a gente tenha muita paciência, muito cuidado. Eu não vou permitir que ministro meu faça política antes do tempo. Fazer política depois que chegar março ou abril de 2026, que ele tiver a convenção partidária, que ele quiser ser candidato, que quiser se afastar do governo ele pode ser candidato. Dado concreto é que eu trabalho muito para que governo tenha um candidato — disse o presidente.

Nesta quarta-feira, Lula esteve em encontro com as filhas do apresentador Silvio Santos. Durante a reunião, de acordo com uma nota divulgada posteriormente pelo Palácio do Planalto, Lula conversou por telefone com Silvio Santos.

Patricia Abravanel, um dos principais "rostos" da emissora com o afastamento do pai do cotidiano do canal, é casada com o ex-ministro das Comunicações do ex-presidente Jair Bolsonaro, Fábio Faria (PP-RN). Segundo Pimenta, o encontro teria feito parte de uma agenda de reuniões institucionais que o SBT tem feito com a nova CEO.

