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Eleições 2026 Lula fala pela 1ª vez sobre radioterapia e diz que população terá acesso a mesmos equipamentos A saúde do presidente é um dos principais pontos de atenção em sua campanha

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), falou nesta sexta-feira, 29, pela primeira vez sobre a radioterapia à qual está sendo submetido por causa de um câncer retirado do couro cabeludo. O petista não se aprofundou no assunto, mas disse que está passando pelo tratamento e que qualquer cidadão poderá ter acesso a equipamentos iguais aos do hospital onde ele é tratado.



Lula ainda não tinha falado publicamente sobre o assunto. A saúde do presidente é um dos principais pontos de atenção em sua campanha.



A fala foi em visita ao primeiro hospital oncológico interestadual do país, em Sergipe (SE).



"Quero agradecer aos deputados e senadores pela contribuição com suas emendas. Hoje, a pessoa mais pobre desse País, se tiver que fazer radioterapia, ela vai fazer na mesma máquina que faz o presidente dos Estados Unidos, da China ou do Brasil. Eu estou fazendo radioterapia na minha cabeça. Qualquer um (que for fazer) vai fazer em uma máquina igual à que eu faço, porque eu não sou melhor do que vocês", declarou o presidente, mostrando sua cabeça aos presentes.

A fala do petista foi breve. Ele repetiu uma série de pontos que são recorrentes em seu discurso. Disse que o novo PAC foi elaborado com o auxílio de todos os governadores, sejam eles de oposição ou aliados ao governo federal, e que tem investimento recorde de R$ 1,8 trilhão, o que ele chamou de "maior investimento em infraestrutura da história do País".



O presidente também defendeu programas de seu governo, como o Farmácia Popular. Questionou por que nenhum outro governante antes dele criou um programa parecido. Lula colocou sob suspeita o uso das ferramentas de inteligência artificial na política, o que, segundo ele, "pode levar vocês (eleitores) a colocarem uma raposa em um galinheiro".

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