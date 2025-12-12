A- A+

DIPLOMACIA Lula fala por telefone com Maduro sobre 'paz' na América do Sul Na primeira semana de dezembro, os dois presidentes tiveram uma conversa "rápida" sobre a "paz na América do Sul e no Caribe"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou por telefone na semana passada com seu homólogo venezuelano, Nicolás Maduro, sobre "a paz na América do Sul", informou o Palácio do Planalto à AFP nesta sexta-feira (12).

Maduro enfrenta a pressão de Washington, que o acusa de liderar um cartel do narcotráfico e bombardeou várias embarcações que supostamente transportavam drogas no mar do Caribe, em frente à costa da Venezuela.

Na primeira semana de dezembro, os dois presidentes tiveram uma conversa "rápida" sobre a "paz na América do Sul e no Caribe", disse uma fonte da Presidência à AFP.

Maduro e Lula não conversavam desde as eleições presidenciais venezuelanas, em julho de 2024, nas quais Maduro foi reeleito, um resultado que não foi reconhecido oficialmente pelo Brasil.

A fonte da Presidência disse que "não há intenção" por parte de Lula de "ser mediador" na crise entre Washington e Caracas.

Os Estados Unidos multiplicam as medidas, tanto econômicas quanto militares, para aumentar a pressão sobre o presidente venezuelano.

Em uma entrevista recente, o presidente americano, Donald Trump, afirmou que os dias de Maduro estão "contados".

O presidente venezuelano nega as acusações de Washington e afirma que Trump busca impor uma "mudança de regime" para se apropriar das vultosas reservas de petróleo de seu país.

Na quinta-feira, Lula disse que defendeu perante seu par americano uma política pacifista para a região, em um telefonema também na semana passada.

"Eu falei, 'Ô, Trump, nós não queremos guerra na América Latina. Nós somos uma zona de paz'", disse Lula em um evento oficial em Belo Horizonte (MG).

Segundo seu relato, Trump lhe respondeu: "Mas eu tenho mais armas, eu tenho mais navios, eu tenho mais bombas".

"Eu falei, 'Cara, eu acredito mais no poder da palavra do que no poder da arma. Vamos tentar usar a palavra como instrumento de convencimento, de persuasão, pra gente fazer as coisas certas. Vamos acreditar que a palavra, diplomaticamente, é a coisa mais forte pra gente resolver os problemas'", concluiu Lula.

