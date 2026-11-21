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DIPLOMACIA Lula: falei para Putin, Trump e Xi para se reunirem; por coincidência ou não, eles se reuniram O presidente disse que realizou ligações para os mandatários em 26 de julho e nos dias 4 e 21 de agosto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou em live realizada neste sábado, 21, no YouTube, que falou para os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, da China, Xi Jinping, e dos Estados Unidos, Donald Trump, se reunirem e "por coincidência ou não eles se reuniram".

Lula disse que realizou ligações para os mandatários em 26 de julho e nos dias 4 e 21 de agosto. "Falei mais de uma hora e meia com cada um deles. O que eu queria? Queria chamar a atenção dos três, que são as três figuras mais importantes do conselho de segurança da ONU, e falei a mesma coisa: 'pelo amor de Deus, se reúnam'", descreveu.

Lula ressaltou a quantidade de conflitos em andamento ao redor do mundo, que ultrapassam os confrontos registrados na Segunda Guerra Mudnial. O presidente disse ainda que pediu a reunião de Putin, Xi e Trump porque eles estariam "desmoralizando a Organização das Nações Unidas". A primeira reunião trilateral entre Rússia, China e Estados Unidos ocorreu na última quinta-feira, 19.

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