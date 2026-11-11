Qua, 11 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta11/11/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
cop31

Lula: falta de consenso não pode ser obstáculo para avanço climático

Presidente discursou na abertura da Cúpula de Líderes da COP31

Reportar Erro
Lula discursou na abertura da Cúpula de Líderes da COP31Lula discursou na abertura da Cúpula de Líderes da COP31 - Foto: Ozan Kose / AFP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta segunda-feira (11) que a falta de consenso não pode funcionar como obstáculo para os avanços climáticos. 

A declaração foi feita durante a sessão de abertura da Cúpula de Líderes da 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP31) em Antália, na Turquia.

Em sua fala, Lula citou ataques à ciência e ao multilateralismo e disse não ser por acaso que a incorporação das contribuições do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) ao processo negociador da COP esteja em xeque.

“Nem é coincidência que os acordos climáticos sejam os alvos favoritos de forças reacionárias”.

Leia também

• É urgente reduzir as metas de emissões, diz Lula em discurso na COP31

• Discurso ambientalista arrefeceu, diz Lula em fala na COP31

• Lula cita reeleição na COP31 e diz que não foi vitória do partido, mas projeto de nação

“Nas COPs, todas as nações participam em pé de igualdade. Em outros foros, o privilégio do veto e o poder do dinheiro desequilibram a balança. Sabotar o regime climático é destruir o que o sistema multilateral tem de melhor. Mas a falta de consenso não pode se tornar um obstáculo para avanços.”

O presidente defendeu ainda que, em tempos de polarização, “a diplomacia precisa saber abrir janelas onde portas se fecham”.

Lula classificou a crise climática como uma crise de injustiças. Disse que países ricos se desenvolveram às custas do planeta e cobrou que eles cumpram seus compromissos.

Eleição
Durante a sessão de abertura da Cúpula de Líderes, Lula comentou ainda as eleições presidenciais no Brasil, há duas semanas.

Segundo ele, a reeleição não foi triunfo de um partido político ou de um candidato, mas “a escolha de um projeto de nação que tem a sustentabilidade como pilar”.

“Em uma mobilização sem precedentes, o povo brasileiro empunhou as armas da democracia. Confrontou aqueles que negam as evidências da ciência. Que ameaçam a sobrevivência da maior floresta tropical, da maior biodiversidade e da maior reserva de água doce do mundo.”

Reportar Erro

Veja também

Newsletter