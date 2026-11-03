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Planalto Lula fará exames de rotina em São Paulo, diz Presidência Presidente será atendido no Hospital Sírio Libanês

O Palácio do Planalto informou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva viajará a São Paulo, no final da tarde desta terça-feira, para realizar exames de rotina.

Os exames serão feitos no Hospital Sírio Libanês, com a coordenação de Roberto Kalil Filho e Ana Helena Germoglio, ambos são médicos de Lula.

"Os exames já estavam pré-agendados para depois da eleição. A previsão é que o presidente retorne a Brasília na quarta pela manhã (4/11), seguindo com sua agenda regular de trabalho".

Leia a nota na íntegra:

"O presidente Luiz Inácio Lula da Silva viajará a São Paulo, no final da tarde desta terça-feira (3/11), para realizar exames de rotina esta noite no Hospital Sírio Libanês, sob a coordenação do dr. Roberto Kalil Filho e da dra. Ana Helena Germoglio. Os exames já estavam pré-agendados para depois da eleição. A previsão é que o presidente retorne a Brasília na quarta pela manhã (4/11), seguindo com sua agenda regular de trabalho."

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