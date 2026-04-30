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pronunciamento Lula fará pronunciamento na TV durante sete minutos nesta quinta-feira (30) Presidente planeja anunciar pacote de medidas para redução do endividamento das famílias na fala transmitida

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fará um pronunciamento de rádio e televisão nesta quinta-feira (30), às 20h30, em referência ao 1º de maio. Como mostrou o Globo, o petista planeja anunciar, com a fala, o anúncio de um pacote de medidas para conter o endividamento das famílias. Neste ano, ele também não comparecerá aos atos organizados pelas centrais sindicais, com receio de que os eventos estejam esvaziados.

No ano passado, Lula já não compareceu a atos de celebração do Dia do Trabalho. Em 2024, o presidente esteve em um evento unificado das centrais sindicais em frente ao estádio do Corinthians, na Zona Leste de São Paulo, e reclamou da pequena quantidade de público presente. Segundo o Monitor do Debate Político no Meio Digital, da USP, foram pouco mais de 1,6 mil pessoas.

Neste ano, em que pretende disputar a reeleição, a participação em um novo ato esvaziado teria repercussão política negativa para Lula. As centrais sindicais, por sua vez, quebraram uma tradição dos últimos anos e não realizarão um evento unificado.

Lula esteve em ato unificado de 1º de maio em 2023 em São Paulo, primeiro ano de seu terceiro mandato. Em 2022, quando já era pré-candidato a presidente, o petista também esteve em um evento realizado pelas centrais sindicais na capital paulista.

Neste ano, a Força Sindical orientou os seus sindicatos a fazerem atos locais e descentralizados. Diante desse cenário, a expectativa é que o principal ato de 1º de maio ocorra em São Bernardo do Campo promovido pelo Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, entidade filiada à CUT que foi presidida por Lula nos anos 1970.

No pronunciamento que será exibido em cadeia e televisão, Lula deve defender o fim da escala 6 x 1 e anunciar os principais pontos do pacote de endividamento. O detalhamento das medidas deve ficar para segunda-feira.

O programa deve permitir a troca de dívidas em atraso no cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal sem garantia por um contrato mais barato, com taxas limitadas a 1,99% ao mês. A ideia é que sejam beneficiadas pessoas que ganham até 5 salários mínimos e que tenham dívidas em atraso entre 90 dias e dois anos. Os descontos devem variar entre 40% e 90%, a depender da "idade da dívida".

A renegociação deve ficar aberta por 90 dias após o lançamento e o cliente deve ter até quatro anos para pagar a nova dívida. A tendência, no entanto, é de que haja carência de um mês para quitar a primeira parcela, quando deve ocorrer a "limpeza do nome" do cliente nos cadastros de inadimplência.

O uso do FGTS será permitido até 20% do saldo e exclusivamente para quitar a dívida.

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