imposto de renda Lula fará pronunciamento para anunciar isenção do IR a quem ganha até R$ 5 mil Governo mira 2026 ao resgatar compromisso anunciado ainda na disputa eleitoral e tenta reforçar narrativa de justiça tributária

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fará neste domingo um pronunciamento em rede nacional para anunciar a implementação da isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês. A lei sancionada nesta semana foi uma promessa que ele apresentou como uma das marcas sociais de sua candidatura em 2022 e que se tornou um dos compromissos mais cobrados desde o início do terceiro mandato. Sua inserção terá pouco mais de seis minutos e foi gravada na sexta-feira no Palácio do Planalto.

A decisão de levar o tema à televisão, com cadeia nacional, não é apenas uma formalidade. Trata-se de uma tentativa do governo de ressaltar a ampliação da faixa de isenção, que passa a valer em 2026, como um alívio imediato ao bolso de ao menos dez milhões de brasileiros.

O movimento ocorre num momento de distanciamento entre o Planalto e o Congresso, evidenciado pela ausência dos presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre, na cerimônia de sanção da própria lei que elevou a faixa de isenção. O gesto foi interpretado como um recado político e reforçou, dentro do governo, a necessidade de comunicar entregas de campanha diretamente ao público.

No entorno de Lula, auxiliares têm insistido que a entrega do compromisso é essencial para reforçar a narrativa de que o governo busca “corrigir injustiças acumuladas” na estrutura tributária. A estratégia foi reorganizada nas últimas semanas, quando a comunicação do Planalto passou a tratar a medida como parte de uma agenda mais ampla de “justiça tributária”, combinando a desoneração de quem ganha menos com a tentativa de elevar a cobrança sobre faixas de renda mais altas.

Por isso, o anúncio será alinhado ao pacote apelidado internamente de “Taxação BBB”, um conjunto de propostas que aumentam a tributação sobre bilionários, bancos e plataformas de apostas. O governo quer contrastar a entrega da promessa de 2022 com o endurecimento sobre rendas mais altas para criar um eixo didático e politicamente mobilizador às vésperas de 2026.

Neste domingo, Lula deve recuperar o discurso usado em 2022, quando criticou o congelamento de quase uma década da tabela do IR e argumentou que trabalhadores estavam pagando mais imposto “sem ganhar mais”, apenas por efeito da inflação.

A nova calibragem prevê três faixas principais: trabalhadores que recebem até R$ 5 mil ficam isentos; quem ganha entre R$ 5.000,01 e R$ 7.350 terá um desconto automático calculado na fonte; e contribuintes de alta renda, com ganhos anuais superiores a R$ 600 mil, estarão sujeitos a uma alíquota mínima efetiva de até 10%. Nesse caso, o cálculo leva em conta a soma de diferentes tipos de rendimentos, como salários, aluguéis, dividendos e aplicações financeiras, para garantir que quem ganha mais não pague uma carga inferior ao piso definido

