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Eleições 2026 Lula fará reunião para organizar ações com novos ministros a quatro meses da eleição Encontro do presidente com auxiliares, o segundo do ano, acontecerá na quarta-feira (27)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou para a próxima semana uma reunião ministerial para acertar as ações dos novos titulares das pastas. O encontro está marcado para quarta-feira, véspera do feriado de Corpus Christi.

Essa será a segunda reunião ministerial do ano. A primeira aconteceu em 31 de março e serviu para marcar as trocas nos comandos das pastas com as saídas de ministros que vão disputar a eleição deste ano. Houve mudanças no comando de 18 ministérios.

Agora, Lula convocou o novo encontro para alinhar ações de olho nas eleições de outubro. Pela lei, o presidente só pode, por exemplo, participar de inaugurações de obras até 4 de julho

Com as mudanças do começo de abril, o governo passou a ser composto em grande parte por nomes de menor expressão política e rostos menos conhecidos. Os antigos secretários executivos foram promovidos a titular na maioria dos ministérios em que houve trocas.

Esse tipo de substituição aconteceu, por exemplo, na Fazenda e na Casa Civil, com as promoções de Dario Durigan e Mirian Belchior para os lugares de Fernando Haddad e Rui Costa, respectivamente.

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