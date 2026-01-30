A- A+

PRESIDENTE LULA Lula fará tour de carnaval por Recife, Salvador e Rio de Janeiro em ano eleitoral Ao buscar quarto mandato, presidente quer fazer gestos para seus aliados nas três capitais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pretende fazer cumprir um roteiro intenso durante o final de semana de carnaval por três cidades estratégicas na corrida eleitoral pelo quarto mandato. O gabinete presidencial já está organizando o roteiro para o petista que prevê a ida de Lula ao Recife, para participar do Galo da Madrugada, a Salvador e ao Rio de Janeiro, onde assistirá ao desfile da Acadêmicos de Niterói, que fará uma homenagem ao petista.

Com as viagens, Lula tem dois objetivos. Aos 80 anos, quer demonstrar vitalidade e energia para o quarto mandato, além de fazer gestos para seus aliados nas três capitais. No Recife, Lula foi convidado pelo prefeito João Campos (PSB) para estar na cidade no sábado. Em Pernambuco, Lula disputa hegemonia com dois palanques, já que o petista também é próximo da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), que buscará reeleição e disputará com João Campos.





Em Salvador, Lula será o principal cabo eleitoral da chapa puro sangue costurada pelo PT, no qual Jerônimo Rodrigues (PT) buscará reeleição contra ACM Neto (União), e o ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT) e líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT), disputarão o Senado. Já no Rio, Lula assistirá apresentação da Acadêmicos de Niterói, primeira escola a desfilar, no domingo, ao lado do prefeito Eduardo Paes (PSD), que deve apoiá-lo na disputa pelo governo fluminense. A escola traz um enredo em homenagem ao presidente e Lula deverá estar no evento no camarote da prefeitura do Rio.

Auxiliares afirmam que a agenda de Lula em cada uma dessas cidades ainda está sendo montada, com a previsão de quais atividades o presidente participará. Integrantes da equipe precursora da presidência da república, que visita cidades antes da chegada da comitiva presidencial, irá as três capitais nos próximos dias.

Após o tour de Carnaval, Lula fará um roteiro internacional de uma semana. Na terça-feira de Carnaval, dia 17, Lula embarca para Índia onde fica até dia 21. De lá seguirá para a Coréia do Sul, entre 22 e 24 de fevereiro. Em março, Lula confirmou que irá aos Estados Unidos para um encontro com o presidente Donald Trump em Washington.

