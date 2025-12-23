A- A+

BRASIL Lula faz aceno a evangélicos e reconhece música gospel como manifestação cultural Cerimônia contou com a participação do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), além de parlamentares evangélicos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou decreto nesta terça-feira que reconhece a música gospel como manifestação cultural em um gesto de aproximação com o segmento evangélico.



A cerimônia contou com a participação do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), parlamentares evangélicos, como a senadora Eliziane Gama (PSB), o deputado Otoni de Paula (MDB-RJ) e a deputada Benedita da Silva (PT-RJ), e com cantores de música gospel.

— Esse decreto surgiu por conta de uma conversa minha com a (senadora) Eliziane (Gama), ela apareceu no meu gabinete, com um papel na mão e falou: "presidente, transforma música gospel num patrimônio nacional". E eu liguei para a companheira Margareth e disse: "vamos fazer isso". E sua reivindicação está sendo atendida por que é fazer justiça ao povo evangélico e à música gospel. É apenas um reconhecimento.







O anúncio do decreto foi feito por Lula na última reunião ministerial de 2025, 17 de dezembro, e teve como destinatário direto o advogado-geral da União, Jorge Messias, indicado para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF) e evangélico.

— Vamos transformar a música gospel, Messias, em patrimônio. Na semana que vem, você pode estar preparado porque, além de ser ministro da Suprema Corte, você vai poder cantar música gospel no Palácio do Planalto — disse Lula.

Veja também