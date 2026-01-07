A- A+

governo Lula faz aceno a Hugo Motta e cria instituto federal em reduto eleitoral do presidente da Câmara Mesmo com sinalização, Motta vai faltar a ato do 8 de Janeiro dias depois

O governo do presidente Lula encaminhou ao Congresso, na última sexta-feira, o primeiro projeto de lei do ano, que propõe a criação do Instituto Federal do Sertão Paraibano, com sede em Patos, reduto eleitoral do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta.

Seis dias após o envio da proposta, Motta decidiu não participar do ato organizado pelo Palácio do Planalto para marcar os três anos dos ataques de 8 de janeiro de 2023, previsto para esta quinta-feira, em Brasília.

O projeto cria o Instituto Federal do Sertão Paraibano a partir do desmembramento do Instituto Federal da Paraíba e define Patos como sede administrativa da reitoria da nova instituição. No município, o pai do deputado, Nabor Wanderley (Republicanos), foi reeleito prefeito em primeiro turno nas eleições municipais de 2024.

Além do comando da prefeitura, Wanderley tenta se viabilizar como candidato ao Senado em 2026 na chapa de Lula no estado. No Planalto, auxiliares do presidente afirmam que o projeto atende a uma demanda antiga da região e tem viabilidade técnica.

Apesar da sinalização do governo, Motta optou por não participar da cerimônia do 8 de Janeiro. Nos bastidores da Câmara, a avaliação é que o presidente da Casa tem adotado uma postura de cautela em relação a eventos de forte simbolismo político organizados pelo Planalto, especialmente em meio às tensões provocadas pelo debate sobre a dosimetria das penas aplicadas aos condenados pelos atos golpistas e pela expectativa em torno de um eventual veto presidencial.

O texto estabelece que a criação do novo instituto será regulamentada por ato do Poder Executivo federal. Até a realização de consulta à comunidade escolar, o reitor será nomeado em caráter temporário pelo Ministério da Educação, com prazo de até cinco anos para a consulta definitiva.

Ausência dias depois

A ausência de Motta foi confirmada por sua assessoria, que informou que o deputado está fora de Brasília e em período de férias parlamentares. O presidente da Câmara também não participou do evento realizado no ano passado, quando o governo promoveu a segunda solenidade oficial em memória da invasão às sedes dos Três Poderes.

Concebido pelo Planalto como um gesto institucional de reafirmação da defesa da democracia e de unidade entre os Poderes, o ato deste ano ocorre em um momento sensível da relação entre Executivo e Congresso. Aliados de Motta afirmam que a ausência não deve ser interpretada como um gesto político direcionado ao governo e ressaltam que não houve alteração de agenda em função da cerimônia.

Nos bastidores, a avaliação é que o presidente da Câmara deve seguir se equilibrando entre a base governista e a oposição ao longo de 2026, em um ambiente político ainda marcado por disputas sensíveis e pela polarização.

Veja também