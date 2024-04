A- A+

Governo Lula faz aceno a prefeita de partido de Bolsonaro e elogia Padilha, criticado por Lira Lula ainda afirmou que o cargo de Padilha possivelmente é o mais "espinhoso do governo", e que a relação com o Congresso Nacional é "muito boa no começo", mas depois começa a cobrança "e não tem entrega para fazer"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta-feira que o ministro Alexandre Padilha, responsável pela articulação com o Congresso Nacional, seguirá no cargo. Padilha tem sido criticado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que cortou diálogo com o titular da pasta. Lula também aproveitou o momento para fazer um aceno a uma prefeita do PL, partido do ex-presidente Jai Bolsonaro, que acompanhava o evento no Palácio do Planalto.

— E eu digo o seguinte, o Padilha vai bater recorde porque é o ministro que está durantdo muito tempo no seu cargo e vai continuar pela competência dele — afirmou Lula durante evento no Palácio do Planalto do Minha Casa, Minha Vida.

Lula ainda afirmou que o cargo de Padilha possivelmente é o mais "espinhoso do governo", e que a relação com o Congresso Nacional é "muito boa no começo", mas depois começa a cobrança "e não tem entrega para fazer". O presidente afirmou que a partir desse ponto da relação começa o "martírio".

— Possivelmente ele tem o cargo mais espinhoso no governo. Cargo mais espinhoso. Porque ele é o cara que lida com o congresso nacional. ELe é a pessoa que se relaciona com os 513 deputados, as vezes sobra tempo ele tenta se relacionar com os senadores. E você sabe que a demanda é muito grande. Essa relação é muito boa no começo, no começo o deputado pede uma coisa, o senador pede uma coisa, você promete e tá maravilhoso. Mas depois de algum tempo começa a cobrança e não tem a entrega para fazer. Ai começa o martírio.

Desde o fim do ano passado, Lira deixou de dialogar com Padilha, responsável pela articulação política. O deputado optou por manter um canal direto com o chefe da Casa Civil, Rui Costa, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para falar sobre as demandas do Congresso.

Na cerimônia, Lula também fez um afago à prefeita Cleci Aparecida Veronezi (PL), Rancho Queimado, Santa Catarina, filiada ao partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Lula fez críticas indiretas ao seu antecessor, afirmando que "num passado muito curtinho", prefeitos de oposição não recebiam dinheiro do governo federal.

Tentando ressaltar uma postura antagônica ao ex-presidente, Lula enalteceu a presença da prefeita e afirmou que na hora de fazer política pública a atual gestão não escolhia apenas amigos. O presidente, no entanto, pontuou que "ser republicano" tem gerado desgaste com sua base aliada.

— Quero cumprimentar a companheira prefeita de Rancho Queimado, Santa Catarina. E aqui eu queria, querida prefeita, dizer para você uma coisa. É muito difícil a gente ser republicano. É muito difícil, a gente arruma muito problema na minha própria base. Quando você resolve ser republicano e garantir que todos os prefeitos e governadores tenham o mesmo direito, que não há discriminação entre ninguém, você às vezes paga um preço para as pessoas que acham que você tem que cuidar só dos seus. Porque o Brasil era assim até outro dia. Os presidentes não gostavam de governar para quem não gostava dos presidentes — afirmou Lula, completando:

— Mais recentemente, num passado muito curtinho, tá cheio de prefeito que não conseguiu um centavo do governo federal porque não pensava igual ao governo federal. Quero dizer isso porque a companheira prefeita é do PL, de oposição ao governo. Aqui, na hora de fazer política pública, a gente não escolhe amigo.

