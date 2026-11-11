A- A+

Presidência Lula faz apelo na COP31 para que a mudança climática retorne ao topo da agenda internacional Presidente, de 81 anos, fez o apelo em um cenário de fragmentação geopolítica e de preocupação generalizada com os elevados níveis de endividamento e a crise energética decorrente da guerra do Irã

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um apelo nesta quarta-feira (11) para que a mudança climática retorne ao topo da agenda internacional, em um discurso na COP31 da Turquia, que ele escolheu como destino de sua primeira viagem desde que foi reeleito.

Antália recebe na quarta e quinta-feira (12) uma cúpula de líderes que tem a presença de apenas um governante do G7, e na qual brilha pela ausência a administração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que abandonou o Acordo de Paris. A China, maior emissor mundial de gases do efeito estufa, enviou seu vice-presidente Han Zheng.

O presidente, de 81 anos, fez o apelo em um cenário de fragmentação geopolítica e de preocupação generalizada com os elevados níveis de endividamento e a crise energética decorrente da guerra do Irã.

"Nas reuniões do G7 e do G20, fóruns que unem os maiores emissores mundiais de gases do efeito estufa, a preocupação se tornou um silêncio. Passamos a falar mais de armas e tarifas do que da sobrevivência das futuras gerações", disse Lula. Também lamentou que a "mudança do clima desapareceu dos discursos e dos documentos das lideranças globais".

Ele também afirmou que o Brasil escolheu um "projeto de nação" com sua reeleição no fim de outubro para um quarto mandato, quando derrotou o senador de direita Flávio Bolsonaro.

"O povo brasileiro empunhou as armas da democracia, confrontou aqueles que negam as evidências da ciência, que ameaçam a sobrevivência da maior floresta tropical, da maior biodiversidade e da maior reserva de água doce do mundo".

Energias fósseis e dinossauros

O governo de Lula, que presidiu a COP30 em Belém, celebra sua política ambiental na Amazônia, onde o desmatamento caiu no último ano ao menor nível em uma década.

Ao mesmo tempo, o governo tem sido criticado por sua contínua atividade de exploração de petróleo. Lula defendeu em agosto, como um exercício de "soberania nacional", a exploração de novas reservas, em referência ao petróleo descoberto a 175 km da costa da Amazônia, na Margem Equatorial.

Apesar das críticas, a reeleição de Lula foi recebida com alívio entre muitos ambientalistas, que temiam um retorno à política de desmatamento generalizado na Amazônia em caso de vitória de Flávio Bolsonaro.

"De repente, Lula venceu, o jogo virou para o Trump... agora sinto um novo ar, talvez nem tudo esteja perdido", disse Florencia Ortúzar, diretora do programa de Clima da ONG regional Associação Interamericana para a Defesa do Ambiente (AIDA).

Nesta edição, o Brasil apresenta um mapa do caminho global para que cada país, de acordo com suas circunstâncias, reduza progressivamente sua dependência dos combustíveis fósseis.

A presidência brasileira da COP defendeu o documento em um evento na terça-feira em Antália, e nesta quarta-feira recebeu novamente o apoio do secretário-geral em fim de mandato da ONU, António Guterres.

"Os combustíveis fósseis devem desaparecer como os dinossauros. Mas isso não vai acontecer por conta própria. Os dinossauros não tinham um lobby, mas os combustíveis fósseis têm", disse Guterres.

A "estratégia" dos grupos de pressão "é simples", explicou. "Distorcer a ciência. Adiar as políticas. Adiar a ação. Adiar a prestação de contas. É hora de abandonar este hábito e acabar com o vício em combustíveis fósseis", declarou.

Guterres incentivou os governos a taxar os gigantescos lucros que as petroleiras embolsaram com a alta de preços derivada da guerra do Irã, promovida pelos Estados Unidos e Israel.

"Os que poluem têm que pagar", disse.

Uma agenda de ação

O primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, é o único líder do G7 presente. Os chefes de Estado e de Governo da Alemanha, Canadá, França, Japão e Itália optaram por não participar do evento.

"É realmente lamentável que apenas um dos sete líderes do G7 e alguns poucos líderes do G20 compareçam à cúpula. As grandes economias deveriam liderar a resposta à crise climática", comentou Mohamed Adow, diretor do centro de estudos sobre o clima Power Shift Africa.

O comissário da União Europeia (UE) para o Clima, Wopke Hoekstra, afirmou que as ausências "não são completamente atípicas", mas também apontou que as expectativas do bloco para a reunião "são baixas".

A Turquia propõe uma "agenda de ação" baseada em 10 pontos, começando pela eletrificação da economia (indústria, transportes, construção), para ganhar em eficiência e dar mais espaço às energias renováveis, sem deixar de lado as fontes fósseis (carvão, petróleo e gás).

A UE insiste que a eletrificação deve ser "limpa", o que prenuncia um debate sobre o papel dos combustíveis fósseis.

"Não deveria haver espaço para o gás, o carvão e muito menos o diesel para alimentar esta eletrificação", disse Irene Vélez Torres, ex-ministra colombiana do Meio Ambiente, que este ano organizou uma conferência em Santa Marta sobre o fim do uso dos combustíveis fósseis.

Veja também