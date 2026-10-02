Lula faz ato no Rio ao lado de Pedro Paulo e Benedita, mas sem Eduardo Paes
Caminhada saiu da Candelária em direção à Cinelândia, com Lula no alto de um caminhão; prefeitos Eduardo Cavaliere e Rodrigo Neves também participam do ato
O presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa nesta sexta-feira de uma caminhada pelo Centro do Rio ao lado de Benedita da Silva (PT) e Pedro Paulo (PSD), candidatos ao Senado, mas sem Eduardo Paes (PSD), candidato ao governo e seu principal aliado no estado.
Lula acompanha o ato no alto de um caminhão, enquanto apoiadores seguem a pé da Candelária em direção à Cinelândia. Também participam os prefeitos Eduardo Cavaliere, do Rio, e Rodrigo Neves, de Niterói, além de Anielle Franco (PT) e outros candidatos e lideranças.
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Comícios já estão proibidos pela legislação eleitoral, mas atos de campanha em movimento, como carreatas e caminhadas, podem ocorrer até as 22h de sábado.
Durante a concentração, o jingle de Pedro Paulo foi vaiado algumas vezes.
Parte dos militantes respondeu com gritos de apoio a Mônica Benício (PSOL) e com o coro “é Benício e Bené”. Desde o início da campanha, uma ala da militância petista defende a dobradinha Benedita e Mônica para o Senado.
As vaias a Pedro Paulo já ocorreram em outros eventos de Lula, inclusive no ato da Fundição Progresso.
Também participam do ato Nísia Trindade e Talíria Petrone, além de artistas como Diogo Nogueira, Marcelo Serrado e Julia Lemmertz.
Algumas pessoas vestiam camisas com referências a Nossa Senhora Aparecida, mas a imagem da santa não apareceu de forma predominante.