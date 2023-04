A- A+

Balanço Lula faz balanço dos cem dias e justifica falta de marcas com necessidade de 'reconstrução' do país Presidente afirmou que "os problemas herdados eram tantos", que o "termo 'reconstrução' foi incorporado ao slogan do governo federal"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou neste domingo, véspera da marca de cem dias da sua gestão, que o período serviu para "reverter um cenário estarrecedor". Em artigo publicado no jornal Correio Braziliense, o petista citou a retomada de programas sociais carimbados por outras gestões petista e afirmou que "os problemas herdados eram tantos", que o "termo 'reconstrução' foi incorporado ao slogan do governo federal".

Como O Globo mostrou, Lula chega a marca dos cem dias nesta segunda-feira, dia 10 de abril, como o único presidente a não criar uma nova marca no período. Ele foi também o que enfrentou as piores crises em poucas semanas à frente do Palácio do Planalto, como os atos golpistas de 8 de janeiro e a morte de indígenas na reserva ianomâmi.

"Enfrentamos calamidades, dialogamos com prefeitos, governadores, deputados, senadores e sociedade civil. Promovemos a harmonia entre as instituições e a defesa intransigente da democracia e dos direitos humanos. Deixamos o triste papel de pária internacional, graças à retomada da nossa política externa ativa e altiva", escreveu Lula no artigo deste domingo.

Entre os feitos citados por Lula nesse balanço prévio da gestão estão a retomada do Bolsa Família com novos valores; o reajuste dos valores das merendas escolares; a retomada do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA); a retomada do Minha Casa, Minha Vida e dos Mais Médicos; o retorno das campanhas de vacinação; planos de combate ao desmatamento e a recriação de ministérios, como o da Igualdade Racial e dos Povos Indígenas.

Na área econômica, Lula citou a retomada de obras e a reformulação do marco fiscal. O texto, no entanto, ainda não foi enviado pela equipe econômica ao Congresso Nacional, o que deve acontecer nos próximos dias, após a marca dos cem dias.

Como O Globo mostrou, os antecessores de Lula tentaram imprimir novas marcas no período de cem dias. O petista, no entanto, chegará no marco apostando no lema da reconstrução das políticas públicas no país e apresentará a retomada de programas sociais de gestões anteriores como sua principal marca. Lula, no entanto, já cobrou seus ministros de que é preciso renovar e inovar na gestão. Para isso, sua principal aposta é a reedição do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

— O PAC foi muito importante, produziu muita coisa, mas se puder criar um novo programa é importante, mostra que estamos renovando, inovando, que temos criatividade para fazer outras coisas — afirmou Lula durante uma reunião com um grupo de ministros em março.

Veja também

Senado Genro de Michelle ganha cargo em gabinete de ex-secretário de Bolsonaro