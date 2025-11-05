A- A+

REUNIÕES Lula faz bilaterais em museu-zoológico e leva diálogos para a "floresta" Entre uma arara azul, uma vermelha, macacos-aranha e vitórias-régias, o petista levou seus interlocutores para ter uma experiência de "floresta" no meio da cidade

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu ter suas oito reuniões bilaterais de hoje no Museu Emílio Goeldi, no centro de Belém. O espaço é funciona como um zoológico com espécies amazônicas de fauna e flora.

Entre uma arara azul, uma vermelha, macacos-aranha e vitórias-régias, o petista levou seus interlocutores para ter uma experiência de "floresta" no meio da cidade. O microclima é diferente, as árvores, abundantes.

Tudo isso ao passar por um portão. O caótico trânsito de Belém fica para trás os sons se misturam com canto de pássaros e outros animais. Nesse cenário, onde os viveiros são entrecortados por trilhas de chão de areia, que o presidente recebe seus convidados.

Lula tem repetido que essa COP será a da verdade e, pelo jeito, vai se esforçar para que os líderes mundiais entendam as dificuldades e belezas de se viver na Amazônia. Com isso pretende trazer recursos para as florestas e para a adaptação de cidades afetadas pelas mudanças climáticas.

Agenda

Os compromissos do presidente começaram às 9h, com audiência ao presidente do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), Sidi Ould Tah. Em seguida, às 9h50, Lula se reuniu com o presidente da República do Congo, Denis Sassou NGuesso.

Ao longo da manhã, o presidente teve encontros com o presidente da Finlândia, Alexander Stubb, às 10h40, e com o presidente de Comores, Azali Assoumani, às 11h30.

À tarde, estão previstas reuniões com o primeiro-ministro de Papua-Nova Guiné, James Marape, às 14h20, e com a presidenta do Suriname, Jennifer Geerlings-Simons, às 15h10.

A agenda segue com um encontro às 16h com o vice-primeiro-ministro do Conselho de Estado da China, Ding Xuexiang, e, logo depois, com a presidenta de Honduras, Xiomara Castro, às 16h50.

Encerrando o dia, Lula terá reunião com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, às 17h40.



Veja também