A- A+

PRESIDENTE Lula faz caminhada com cotovelo enfaixado após arranhão em agenda na Bahia No mesmo compromisso em Paramirim (BA), presidente teve os dedos da mão esquerda presos quando a porta do carro foi fechada por um segurança

Leia também

• MPF investiga falta de transparência sobre visitas de filhos de Lula e uso de helicóptero

• Lula intensifica viagens após queda de popularidade e faz roteiro com entrega de casas

• STF dá 10 dias para governo Lula explicar aumento de casos de malária no território Yanomami

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou um vídeo caminhando na Granja do Torto, em Brasília, na manhã desta segunda-feira com o cotovelo enfaixado.

De acordo com a Secretaria de Imprensa da Presidência da República, Lula sofreu um arranhão no local enquanto cumpria agendas no interior da Bahia na última sexta-feira. A faixa foi colocada para proteger o ferimento.

O arranhão ocorreu enquanto Lula cumprimentava apoiadores de dentro do carro na chegada a Paramirim (BA). Lula foi até o sudoeste da Bahia para inauguração da primeira etapa da Adutora da Fé, sistema integrado de abastecimento de água que capta água no Rio São Francisco e leva para municípios com insuficiência hídrica.

Também na chegada à cidade baiana, Lula teve os dedos da mão esquerda presos quando a porta do carro foi fechada por um segurança. O presidente estava dentro do veículo, no banco de trás, com parte do corpo para fora do carro cumprimentando pessoas. Quando a porta do carro foi fechada, Lula rapidamente puxa o braço e tira a mão que foi atingida pela porta.

Veja também