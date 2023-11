Lula faz campanha de combate ao câncer de próstata

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva aderiu à campanha de combate ao câncer de próstata e, em sua live semanal, citou os "toques" que as mulheres recebem ao se consultarem com médicos para incentivar homens a também passarem pelo procedimento. Lula afirmou que homens não devem ter "medo de levar o toque", e que caso tenham, que perguntem às suas mulheres "quantos toques ela leva na vida cada vez que vai ao médico".

As falas foram feitas durante a live semanal "Conversa com o presidente". Lula afirmou que todos os homens precisam "criar juízo e fazer o exame de próstata".

"Afinal de contas os homens precisam criar coragem. Se ele tem medo de levar um toque do médico, pergunta para a mulher quantos toques ela leva na vida quando vai ao médico, e sai a mesma mulher", completou o presidente.

Outra campanha pelo sobre câncer de próstata estrelada pelo ator Antônio Fagundes também chamou atenção. O vídeo publicado pela Porta dos Fundos nessa segunda-feira (6) traz um alerta para a seriedade da condição.

“Novembro está chegando e com ele a campanha de novembro azul. A pergunta que fica é: quando você vai liberar esse c* aí?”, pergunta o ator na campanha.

- Deixar um profissional cutucar o seu butico é a melhor escolha pra uma vida saudável.



VÍDEO NOVO | NOVEMBRO AZUL SINCERO@antoniotabet @fabioporchat #NovembroAzul pic.twitter.com/i5lGXWnPZ3 — Porta dos Fundos (@portadosfundos) November 6, 2023

Câncer de próstata

O câncer de próstata é o terceiro tumor mais comum no Brasil, depois do câncer de pele e do de mama. Em homens, é o mais prevalente. Segundo dados do Ministério da Saúde, 47 mil pessoas morrreram em decorrência da doença no Brasil entre 2019 e 2021, o que corresponde a cerca de 44 mortes por dia.

A evolução da condição costuma ser silenciosa, mas alguns sintomas podem indicar a doença. São eles:

Dificuldade de urinar;

Demora em iniciar ou finalizar o jato urinário;

Diminuição do jato urinário;

Necessidade de urinar mais vezes durante o dia ou à noite;

Presença de sangue na urina

Afrodescendentes, histórico familiar (parentes e 1º grau com a doença) e obesidade são os principais fatores de risco para a doença. A avaliação da próstata é baseada em dois exames iniciais: o toque retal, onde o médico consegue avaliar se existe algum nódulo de consistência mais endurecida na próstata, e o exame de PSA. Esse é um exame de sangue que faz a dosagem da proteína antígeno prostático específico (PSA), que é produzida apenas pela próstata.

A Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) recomenda que homens do grupo de risco façam consultas periódicos e realizem anualmente o exame de PSA, a partir dos 45 anos de idade. Para a população em geral, a recomendação é a partir dos 50 anos.

