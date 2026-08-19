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Política Lula faz campanha em Minas e no Rio no fim de semana A programação inicial faz parte de uma estratégia considerada seletiva pela equipe do presidente

O presidente Lula (PT) já definiu os dois primeiros estados que receberão sua agenda de campanha eleitoral. A estreia será na próxima sexta-feira, em Minas Gerais, onde participará de um evento ao lado de Patrus Ananias (PT), candidato do partido ao governo estadual. No sábado, Lula segue para o Rio de Janeiro, onde participará de atividades da campanha de Eduardo Paes (PSD).

A programação inicial faz parte de uma estratégia considerada seletiva pela equipe do presidente. Lula recebeu quase 40 convites para participar de debates e sabatinas durante o período eleitoral, mas a campanha pretende escolher os compromissos considerados mais estratégicos. A participação no debate promovido em conjunto pela Band e pela TV Cultura, no domingo, em São Paulo, ainda está em avaliação. Um dos coordenadores da campanha mantém conversas com as emissoras para tentar viabilizar a presença do presidente.

Em Pernambuco, o presidente nacional do PT, Edinho Silva, reforçou que o apoio de Lula está direcionado à candidatura de João Campos (PSB) ao governo estadual. Segundo ele, o presidente deverá participar da campanha para contribuir com a eleição do socialista. Uma visita de Lula a Pernambuco está prevista, mas ainda não há uma data definida. De acordo com a estratégia adotada pela campanha, os compromissos do presidente serão fechados semana a semana.

Além de Pernambuco, Lula deverá concentrar parte de sua agenda no Nordeste, com destaque para Bahia e Ceará. Os dois estados devem receber o presidente mais de uma vez ao longo da campanha, inclusive com previsão de novas visitas na última semana antes da eleição. A primeira-dama Janja também deverá participar das atividades eleitorais, mas terá uma agenda própria, sem ficar limitada a acompanhar os compromissos do presidente.

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